¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 13 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 13 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • L7 dirección el rosario, va muy lenta, no había gente y de tanto tiempo que tardo que se aglomeraron los andenes y ahora está a reventar y no avanza”
  • “Más de 15min sin que pase tren en linea 7 estación San Antonio”
  • “En san Pedro de los pinos ya llevamos varios minutos y no pasa un convoy”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • No sean mentirosos en la línea B perdimos 10 minutos en Oceanía”
  • “Porque se detiene tanto la línea b llevaba buen avance, pero ya se detuvo en tres estaciones un buen de tiempo”
  • “La línea B se queda parada en las estaciones”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 9
  • Línea 12
  • Línea 8
  • Línea 1

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LMCT

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