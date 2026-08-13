Metro CDMX HOY 13 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 13 de agosto.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “L7 dirección el rosario, va muy lenta, no había gente y de tanto tiempo que tardo que se aglomeraron los andenes y ahora está a reventar y no avanza”
- “Más de 15min sin que pase tren en linea 7 estación San Antonio”
- “En san Pedro de los pinos ya llevamos varios minutos y no pasa un convoy”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “No sean mentirosos en la línea B perdimos 10 minutos en Oceanía”
- “Porque se detiene tanto la línea b llevaba buen avance, pero ya se detuvo en tres estaciones un buen de tiempo”
- “La línea B se queda parada en las estaciones”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 9
- Línea 12
- Línea 8
- Línea 1
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LMCT