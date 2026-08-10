CDMX reduce homicidios y delitos; INEGI ratifica tendencia a la baja

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el informe comparativo sobre la reducción de la criminalidad.

La Ciudad de México experimenta un descenso histórico en la incidencia delictiva. Julio de 2026 marcó el mes con menos homicidios en los últimos 12 años, mientras que los delitos de alto impacto han disminuido un 63% desde 2019, ofreciendo un panorama de mayor tranquilidad para sus habitantes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que estos resultados son fruto de una estrategia integral. “Detrás de esta cifra, hay vidas que no se perdieron, familias que no fueron atravesadas por la violencia y comunidades que hoy viven con mayor tranquilidad”, afirmó. El INEGI valida esta tendencia, reportando una baja del 16% en decesos por homicidio en la capital entre 2024 y 2025, confirmando la mejora en seguridad.

Las estadísticas elaboradas por el INEGI confirman la tendencia descendente en las cifras de decesos por agresiones directas. ı Foto: Especial.

Entre enero y julio de 2026, los delitos de alto impacto bajaron un 63% respecto a 2019 y un 8% frente a 2025. Esto significa que dos de cada tres delitos graves hoy no ocurren. La estrategia ha permitido desarticular 44 células delictivas y detener a 11 mil 594 personas por crímenes de alto impacto, además de asegurar más de dos toneladas de drogas y tres mil armas de fuego.

Una estrategia especial en el Centro Histórico permitió la detención de 59 individuos vinculados con grupos como Unión Tepito y Anti-Unión. En la lucha contra la extorsión, se han aprehendido a 390 personas. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ha incrementado las detenciones y judicializaciones por delitos prioritarios, con un aumento del 26.9% de enero a julio de 2026.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló el aseguramiento de miles de kilogramos de narcóticos y armas. Estas acciones son parte de una estrategia de seguridad basada en ocho ejes, que incluye atención a causas, inteligencia y fortalecimiento policial, buscando garantizar mayor justicia y reducir la impunidad para la población capitalina.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR