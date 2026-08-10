Etnias exigen sus derechos con una marcha en CDMX

Movilización de pueblos originarios que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la CDMX, ayer.

Cerca de cuatro mil integrantes de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas recorrieron este domingo el centro de la Ciudad de México para exigir vivienda digna con pertinencia cultural, el pago a intérpretes y traductores, así como mayores recursos públicos.

La edición 17 de la Megacalenda conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con una movilización que combinó expresiones culturales y demandas dirigidas a los tres niveles de gobierno. El contingente partió poco después de las nueve de la mañana del Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y Venustiano Carranza, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Tip: El recorrido mostró expresiones culturales de los pueblos triqui, purépecha, nahua, mixteco, mixe, zapoteco, mazateco, mazahua, otomí, tlapaneco y totonaco.

El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI), convocante, colocó entre sus prioridades el acceso a una vivienda adecuada que respete las características culturales de cada comunidad. Pascual de Jesús González, dirigente del MPCOI en la capital y coordinador de la Megacalenda, sostuvo que la movilización permite ejercer derechos y visibilizar asuntos pendientes.

Entre los principales reclamos está el pago inmediato del adeudo que mantiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con traductores indígenas. La exigencia forma parte de los tres puntos centrales de este año, junto con el acceso habitacional con pertinencia cultural y un incremento anual de recursos para los sujetos de derecho que viven en la metrópoli.

El MPCOI también solicitó mayores fondos públicos para atender las necesidades de esta población. La marcha reunió representaciones purépechas de Michoacán y grupos de las tres Huastecas. También participaron chinelos, Tecuanes de Puebla, Chilolos de Chalcatongo y una delegación triqui de San Juan Copala.

Como parte de esta edición, los organizadores dieron a conocer a la candidatura de Chamaine White Face, indígena lakota de EU, a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.