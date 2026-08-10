Federación pone foco a embarazo infantil

La Secretaría de las Mujeres (SM) condenó el caso de una niña de 11 años de Matamoros, Tamaulipas, que se encuentra embarazada tras una presunta agresión sexual, y llamó a las autoridades competentes a garantizarle atención médica, psicológica, jurídica y social especializada.

En un posicionamiento público, la dependencia federal señaló que las instituciones responsables deben proteger a la menor durante todo el proceso y restituir sus derechos bajo condiciones de confidencialidad, dignidad y perspectiva de género, además de evitar cualquier acto que pueda revictimizarla.

A partir del caso ocurrido en Tamaulipas, la dependencia federal dirigió un exhorto a medios de comunicación y creadores de contenido para evitar señalamientos contra la pequeña. Solicitó no juzgar, responsabilizar o discriminar a la menor al abordar los hechos.

Como parte de su intervención, la institución aseguró que dará seguimiento al caso dentro de sus atribuciones con el propósito de que la menor cuente con acompañamiento especializado y acorde con su edad, durante las distintas etapas del procedimiento.

De acuerdo con el documento oficial, la prioridad para las autoridades deberá concentrarse en la integridad de la pequeña y en el acceso a los servicios que requiera. El pronunciamiento no aporta información sobre el avance de una investigación penal sobre el caso.

La dependencia federal afirmó que mantendrá acompañamiento institucional para evitar que la niña enfrente sola el proceso de investigación y reiteró que la atención deberá ajustarse a sus necesidades, edad y derechos humanos.