FGR va por redes de trata con mayor investigación

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, al presidir el encuentro a distancia, el pasado 8 de agosto.

La Fiscalía General de la República (FGR) planteó una estrategia para fortalecer la persecución de la trata de personas a partir del rastreo de recursos financieros, aseguramiento de bienes, extinción de dominio, inteligencia criminal e intercambio de herramientas tecnológicas entre autoridades federales y estatales.

Ernestina Godoy, titular de FGR, sostuvo que la responsabilidad de acreditar los delitos corresponde a las autoridades y no a quienes sufrieron explotación.

Al presidir el Décimo Encuentro Nacional de Fiscalías y Unidades Especializadas en Materia de Trata de Personas, la fiscal General propuso conectar casos registrados en distintas entidades para identificar estructuras delictivas mediante análisis de contexto e inteligencia criminal.

El Tip: La propuesta prioriza el rastreo de patrones de comportamiento digital para identificar perfiles falsos y dinámicas de captación de personas en plataformas web.

Godoy Ramos pidió atacar las ganancias obtenidas por estas organizaciones mediante investigaciones patrimoniales, localización de recursos, aseguramientos y procedimientos de extinción de dominio, con el propósito de afectar la rentabilidad de esa actividad ilícita.

Para enfrentar nuevas formas de captación, planteó poner capacidades de investigación cibernética a disposición de las fiscalías locales y combatir el reclutamiento digital, detectar contenidos creados con Inteligencia Artificial y rastrear plataformas utilizadas en conductas delictivas. Mediante criterios comunes de actuación, agregó, las instituciones deberán garantizar una atención equivalente sin importar la entidad donde una persona presente una denuncia.

También llamó a mantener la capacitación especializada con énfasis en evitar la revictimización: “Cuando hablamos de trata, no hablamos únicamente de un tipo penal, hablamos de la negación más profunda de la dignidad humana”.

La fiscal General lanzó una advertencia: “Que quede claro para quienes lucran con la libertad de otras personas donde haya explotación, habrá estado y donde haya trata, habrá investigación, habrá persecución y habrá consecuencias. Ese es nuestro compromiso”.