Recuperan más de 300 ha de las áreas verdes en la CDMX

CIVILES Y AUTORIDADES participaron en la reforestación, ayer, en la ciudad

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que su administración ha recuperado 300 hectáreas de suelo verde que habían sido invadidas por la mancha urbana y anunció que continuará con la defensa del suelo de conservación de la Ciudad de México, así como con un nuevo programa de reforestación urbana en las zonas donde “más se necesita”.

Durante la Jornada Nacional de Reforestación realizada en la Sierra de Santa Catarina, en la alcaldía Tláhuac, la mandataria capitalina destacó que tan sólo ayer plantaron 35 mil árboles en nueve puntos de la capital, como parte de la convocatoria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Dato: En la Jornada de Reforestación anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum participan más de 400 mil sembradores, ciudadanía en general y Fuerzas Armadas.

“En este Gobierno, Gobierno transformador que continúa la gran administración que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, hemos recuperado 300 hectáreas de suelo verde que habían sido invadidas por la mancha urbana y vamos a continuar defendiendo el suelo verde de la ciudad”, afirmó la Jefa de Gobierno.

Brugada Molina adelantó que el siguiente programa ambiental que pondrá en marcha su administración será de reforestación urbana, particularmente en las zonas “más difíciles” y donde existe una mayor necesidad de recuperar áreas verdes.

2 mil ejemplares de oyamel se plantaron en Álvaro Obregón

La Jornada Nacional de Reforestación tuvo como sede principal la Sierra de Santa Catarina, donde se plantaron 10 mil árboles nativos en el parque El Zapote.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, explicó que fueron seleccionadas especies de esta zona xerófila, como palo dulce, huizache, nopal y tepozán, además de herbáceas nativas y estacionales.

La funcionaria destacó que se trata de especies endémicas de la Sierra de Santa Catarina, con el objetivo de que puedan adaptarse a las condiciones del sitio y sobrevivir durante largos periodos.

59 Por ciento del territorio es suelo de conservación

La reforestación también se realizó en otros puntos de la capital: en el ejido de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, se contempló la plantación de tres mil árboles; en San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, cuatro mil, y en Santo Tomás y San Miguel Ajusco, Tlalpan, siete mil.

Asimismo, durante esta campaña de reforestación hubieron actividades en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta; San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa; la Sierra de Guadalupe, en Gustavo A. Madero, donde se plantaron mil 500 árboles, y el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa.

La secretaria federal de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que la reforestación debe realizarse con especies adecuadas para cada territorio. Informó que la dependencia cuenta con más de 150 investigadores que trabajan en coordinación con gobiernos de todo el país para determinar qué plantas deben sembrarse en cada región.

“No hay nada más importante que tengamos que hacer para combatir el cambio climático que reforestar, que poner plantas en donde deben estar y tener mucho en cuidado eso, qué plantas ponemos en cada lugar”, dijo la funcionaria local.

Por su parte, el director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, César Sánchez Ibarra, informó que la capital trabaja en las 27 Áreas Naturales Protegidas y las 27 Áreas de Valor Ambiental de la ciudad, además de barrancas, ríos y bosques urbanos.

La Jefa de Gobierno agregó que su administración está “a punto de erradicar” la tala ilegal en el Bosque de Agua del sur de la Ciudad de México, con apoyo de las fuerzas federales.

REVERDECEN LA CIUDAD

El Gobierno capitalino participa en la campaña para repoblar de plantas la capital del país en los siguientes puntos:

SITIOS Y ALCALDÍA Sierra de Santa Catarina, Tláhuac Ejido de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco San Gregorio Atlapulco Cerril, Xochimilco Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón Santo Tomás y San Miguel Ajusco, Tlalpan Sierra de Guadalupe, Gustavo A. Madero Cerro de la Estrella, Iztapalapa