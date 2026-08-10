Omite Cuajimalpa informar sobre obras del Participativo

En la calle Santa Cecilia los vecinos reclamaron que hay una obra negra.

La alcaldía Cuajimalpa, gobernada por el panista Carlos Orvanaños Rea, mantiene incompletos los avances de las obras del Presupuesto Participativo correspondientes a 2025, de acuerdo con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En general, de los 37 proyectos votados por los vecinos de la demarcación, incluidos en el informe que el actual Gobierno panista entregó a la autoridad electoral, no hay uno solo cuyos detalles estén actualizados en totalidad.

El dato: En el Presupuesto Participativo, la ciudadanía vota por proyectos de mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas de uso común.

En ningún apartado del documento existen datos sobre el progreso porcentual de los trabajos, la cantidad de presupuesto público que se ha ejercido para su ejecución o las evidencias fotográficas de cada uno de ellos.

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El 6 de mayo de 2026, el IECM informó en uno de sus reportes sobre el Presupuesto Participativo que el presupuesto otorgado a la alcaldía panista para llevar a cabo las obras ganadoras en el proceso de selección ciudadana el año pasado es de 70 millones 620 mil 657 pesos.

En un recorrido por la calle Santa Cecilia, en la colonia Xalpa, La Razón observó que aun con la aprobación ciudadana, en la Consulta del Presupuesto Participativo, para la sustitución de la red de drenaje, los trabajos están incompletos y en obra negra.

3.7 por ciento de la población de Cuajimalpa votó

El monto de inversión para estas labores asciende a un millón 786 mil 576 pesos, pero la demarcación de Orvañanos Rea no ha informado a quién le otorgó el contrato para esta obra, cuál es el área responsable de la ejecución del proyecto o en qué fecha concreta se entregará el mismo.

“La verdad, no pueden terminar de allá (al fondo de la calle) para venirse acá. Vino el alcalde y como por arte de magia ese día llegaron varios trabajadores, pero se han visto después de eso.

“Nada más vienen y ni siquiera hacen bien su trabajo”, comentó Giovana Aspiros, una vecina que aún espera la entrega del proyecto en su calle.

292 mil personas participaron en la consulta de 2025

En el sitio hay montones de tierra sin utilizar, adoquines apilados en toda la vía, banquetas repletas de fango y múltiples cavidades que implican un riesgo constante para el tránsito local.

Incluso, dos vecinos confirmaron a este periódico que el personal contratado por la demarcación destruyó un tinaco comunitario durante los trabajos de sustitución de drenaje. Tras el accidente ni la alcaldía ni la empresa contratada repusieron el tanque de agua.

“También nos ha tocado que no ha venido el camión de la basura por lo mismo de que no pueden pasar por aquí. Si pasa el camión todas las llantas se llenan de lodo, se resbalan en las bajadas y en las subidas.

“Carlos Orvañanos dijo que iba a mandar a una persona a estar vigilando, pero no ha venido esa persona”, cuestionó Giovana.

El Tip: La ciudadanía votó en mayo los proyectos de los Presupuestos Participativos de 2026 y 2027, porque el siguiente año se llevarán a cabo las elecciones locales.

Con relación a la incertidumbre en la cual se encuentran lugares como Santa Cecilia, el artículo 125 de la Ley de Participación Ciudadana capitalina detalla que todas las alcaldías deben entregar al IECM la documentación del avance físico y financiero de cada actividad financiada con Presupuesto Participativo.

Lo anterior implica que, al menos con corte al 6 de mayo de 2026 (fecha de la última actualización sobre este proceso), Cuajimalpa podría incurrir en una serie de omisiones e irregularidades que ameritarían una sanción por parte de la autoridad competente.

Restos de un tinaco destruido. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Así lo corroboró el área de Participación Ciudadana del órgano electoral local, el cual también afirmó que, si los formatos de consulta pública no están completos en la página web del Instituto, la anomalía es responsabilidad de cada demarcación, no de las autoridades electorales.

“El IECM publica los porcentajes que reportan las alcaldías de acuerdo con el formato que se les proporciona para ese propósito y en los tiempos que determina la Guía Operativa. En ese sentido, el papel del Instituto consiste en requerir a las alcaldías la información correspondiente.

“Por ley, esto se remite el mes de marzo al Congreso de la Ciudad de México. Allá toman las terminaciones que consideren”, afirmó el área de Participación Ciudadana de la dependencia.

Este diario buscó a la alcaldía Cuajimalpa para tener un posicionamiento sobre la falta de información sobre las obras, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Luminaria inservible en una calle. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

SIN LUZ. En San José de los Cedros II La Razón notó que, aunque el gobierno del panista Orvañanos Rea si ejerció el presupuesto público para el cambio de iluminación votado por vecinos, algunas de las lámparas adquiridas con dos millones 872 mil 678 pesos se fundieron.

“Fuimos creo que los últimos (en ser atendidos) y ya se fundieron, o sea, más tardaron en venirlas a poner que en lo que se fundieron. Creo que realmente se disfrutaron muy poquito ni medio año”, platicó Violeta, quien tiene una tienda de abarrotes.

Al menos seis luminarias de dicha calle ya estaban descompuestas, mientras que otras cuatro lámparas de la vialidad Pino estaban en el mismo estado, lo cual no contempla el resto de luces de toda la colonia que acabaron por fundirse a unos meses de su instalación.

“Vinieron de la alcaldía a decirnos que ya iban a cambiar las luces de aquí afuerita. Sabrá Dios cuánto duraron.

“Aquí todos los años siempre estamos a oscuras, abajo ya han asaltado gente, para que vengan y hagan como que reparan las luces, pues no está bien, pero nosotros no les podemos decir nada porque son intocables (en la alcaldía)”, contó Mauricio Herrera, un colono de la calle Oyamel, quien cada noche atraviesa la calle Pino para regresar a su domicilio.