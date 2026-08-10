Sin avances, la iniciativa sobre delito de aborto

En noviembre de 2025, La Razón dio a conocer el caso de Liliana, quien fue criminalizada por un aborto espontáneo. En la imagen, una protesta afuera del Congreso, en abril pasado.

A más de un año de que la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México frenó discutir en el pleno la iniciativa para eliminar del Código Penal local el delito de aborto, el partido guinda no se ha comprometido a dictaminar la propuesta en el siguiente periodo ordinario, ya que, por el momento, sólo planea un nuevo proceso informativo.

Durante la conferencia La Chilanguera, la legisladora Cecilia Vadillo Obregón explicó que este nuevo plan informativo sobre la iniciativa de su colega Yuriri Ayala Zúñiga es para contrarrestar la campaña de desinformación de la ultraderecha. No obstante, aún se planea esta acción.

14 unidades médicas hacen la interrupción legal del embarazo

“Lo que se plantea en este caso es un proceso informativo, que nos acerquemos a la ciudadaanía con esta propuesta. Aún estamos deliberando de cómo sería este proceso, sobre cuándo se llevaría a cabo.

“Hay mucha desinformación sobre el tema, cuando empezamos la discusión se prestó para muchas mentiras, a que la ultraderecha hiciera imágenes gráficas que nada tiene que ver con lo que esta ley busca atender”, dijo.

El Tip: En 2007 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar, parcialmente, la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

La iniciativa, aprobada en comisiones en noviembre de 2024, plantea eliminar el delito de aborto del Código Penal local. Actualmente la interrupción del embarazo es sancionada si se realiza después de la semana 12 de gestación.

Luego de frenar su discusión en el pleno, la bancada guinda anunció foros informativos, de los cuales no ha ahondado. Ahora, anunció que llevará a cabo un nuevo proceso de información.

“Es un tema que no se ha socializado tanto, a diferencia, por ejemplo, de la despenalización parcial del aborto. Se tiene que generar un consenso social que permita que esta iniciativa pueda transitar de manera adecuada en el Congreso”, dijo Vadillo Obregón.

En contraste, en el primer semestre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 111 carpetas de investigación por el delito de aborto, sólo cinco casos menos que en el mismo lapso del año pasado.

Al ser cuestionada por medios de información acerca del compromiso del grupo parlamentario para llevar el dictamen al siguiente periodo de sesiones, Vadillo Obregón se limitó a decir que los derechos no se consultan y que la Legislatura pasará a la historia por el sistema de cuidados.

“No estaríamos sometiendo a consulta el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. La realidad es que vamos a pasar a la historia como la legislatura que aprobó la Ley del Sistema Cuidados en materia de género que es una iniciativa revolucionaria para las mujeres de esta ciudad”, comentó.