Entrega Brugada en Coyoacán la Utopía Elena Poniatowska

LA JEFA de Gobierno y la escritora, ayer

La nueva Utopía “Elena Poniatowska Amor”, inaugurada en el Barrio de San Lucas en la alcaldía Coyoacán, contará con un centro comunitario especializado para personas con Parkinson, servicio que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró será público, gratuito y único en la Ciudad de México.

Durante la inauguración, Brugada Molina señaló que la atención para personas con Parkinson suele ser costosa y difícil de encontrar, por lo que destacó la incorporación de este servicio a la red de unidades de este tipo en la capital.

El Dato: El Museo Coyote, en la Utopía, opera con una experiencia inmersiva en el universo creativo de Frida Kahlo y Diego Rivera con cerca de 300 imágenes, música y más.

“En esta Utopía contamos con un centro comunitario para personas con Parkinson. La atención de Parkinson suele ser costosa y difícil de encontrar; aquí tendremos este servicio, como un servicio público y gratuito único en la Ciudad de México”, afirmó la mandataria capitalina en la presentación.

La séptima Utopía inaugurada este año también ofrece fisioterapia, terapia de aprendizaje y de lenguaje, terapia ocupacional y apoyo psicológico, además de talleres de cuidados, espacios multisensoriales y planes personalizados para personas con discapacidad.

400 personas pueden entrar al auditorio de la Utopía

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que la Utopía representó una inversión de más de 242 millones de pesos en un espacio de casi 20 mil metros cuadrados de espacio público.

El funcionario local explicó que el inmueble donde edificaron la Utopía Coyoacán permaneció abandonado durante más de dos décadas y que su último uso registrado fueron oficinas administrativas de un banco.

900 metros cuadrados de vegetación fueron rehabilitados

El Gobierno capitalino recibió el espacio hace aproximadamente un año y realizó un dictamen estructural antes de iniciar los trabajos.

“Desarrollamos un proyecto que nos permitió conservar la estructura, pero sí había la necesidad de poder llevar a cabo un proyecto de reforzamiento estructural”, explicó Basulto Luviano.

Además del centro especializado en Parkinson, la Utopía Elena Poniatowska cuenta con consultorios gratuitos de medicina general, ginecología, pediatría, odontología y nutrición; atención psicológica, terapia multisensorial, de lenguaje, aprendizaje y rehabilitación, así como una tina de hidroterapia, mastógrafo y laboratorio clínico.

El espacio también dispone de una alberca semiolímpica, gimnasio y pabellón deportivo, así como un Centro de Transformación Digital con 150 computadoras, impresoras 3D y una escuela de juegos y animación.

Clara Brugada y la escritora Elena Poniatowska, ayer, en la nueva Utopía. ı Foto: Cuartoscuro

En materia cultural, tendrá tres salas museográficas, foros al aire libre, una terraza y un espacio de videomapping. También albergará el Museo Coyote, con una experiencia inmersiva sobre Frida Kahlo y Diego Rivera.

Con esta inauguración, Brugada Molina informó que suman siete Utopías en la Ciudad de México y reiteró su objetivo de construir 100 durante su administración.

La Jefa de Gobierno agregó que la Utopía lleva el nombre de la escritora Elena Poniatowska Amor, quien estuvo presente durante la inauguración, para impulsar a jóvenes, especialmente mujeres, interesadas en la literatura.