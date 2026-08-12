Detienen a Jorge Octavio ‘N’ por agresión a recepcionista en hotel Park Life Paradox, Santa Fe

Detenido Jorge Octavio Cortez Jiménez por agresión a una recepcionista en un hotel de Santa Fe.

Tras permanecer prófugo de la justicia mexicana durante 44 días, fue detenido Jorge Octavio “N”, presunto responsable de la agresión física contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, ocurrida el pasado 29 de junio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó que el empresario originario de Mazatlán, Sinaloa, fue detenido en San Diego, California, luego de ser identificado por autoridades migratorias estadounidenses.

Jorge Octavio “N” cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, aunque pendiente de cumplimentar debido a que permanece bajo custodia en Estados Unidos. No obstante, autoridades federales solicitarán su deportación a México.

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El trabajo de investigación y el intercambio de información de la #FiscalíaCDMX con autoridades de Estados Unidos permitieron identificar, localizar y detener en San Diego, California, a Octavio “N”, investigado por tentativa de feminicidio contra la recepcionista de un hotel en… pic.twitter.com/BwCfrOKK7n — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 13, 2026

Tras la brutal agresión física y verbal ocurrida el pasado 29 de junio, la FGJCDMX solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja “ante la posibilidad de que el imputado hubiera salido del país”.

Al mismo tiempo, solicitó a autoridades estadounidenses activar alertas migratorias , lo que finalmente permitió identificar y detener a Jorge Octavio “N”, buscado por la fiscalía capitalina en cumplimiento de una orden de aprehensión.

“Estamos realizando las gestiones para traerlo a México y ponerlo a disposición de la autoridad judicial”, agregó, por separado, la fiscal Bertha María Alcalde Luján.

Gracias al trabajo de la @FiscaliaCDMX y al intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, Octavio “N” fue identificado en San Diego, California, donde permanece detenido.



Lo investigamos por tentativa de feminicidio contra una trabajadora del hotel Park Life… pic.twitter.com/Zo3gGFzMp4 — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) August 13, 2026

¿Por qué fue detenido Jorge Octavio “N”?

El 29 de junio de 2026, cámaras de videovigilancia del hotel Park Life Paradox registraron el momento en el que Jorge Octavio “N” profiere una serie de insultos en contra de una recepcionista, a la que posteriormente arrebata dos teléfonos celulares para arrojarlos al suelo con violencia. Después, agrede físicamente a la mujer ante la mirada indolente de un guardia de seguridad.

Tras la difusión del caso, entre el 15 y 16 de julio, la víctima presentó una denuncia ante la FGJCDMX, mientras que la empresa Park Life Properties informó que brindó acompañamiento a la trabajadora para “facilitar el acceso a la atención médica y al apoyo necesarios durante su recuperación, y contribuir al seguimiento de las acciones legales pertinentes”.

Sin embargo, en una entrevista por escrito a Grupo Fórmula, la empresa reconoció que, tras la agresión, permitió que Jorge Octavio “N” siguiera alojado en Park Life Santa Fe Paradox, debido a que contaba con un contrato de arrendamiento por el que “no podía desalojarlo por la fuerza, cambiar las herraduras ni recuperar unilateralmente la posesión del inmueble”.

Además, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado de la recepcionista afirmó que el agresor permaneció por lo menos dos semanas hospedado en el hotel antes de escapar con su familia, el 15 de julio.

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cehr