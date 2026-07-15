¿Quién es la recepcionista agredida en Park Life Paradox, Santa Fe?

El video de la agresión ocurrida en el hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, no solo provocó indignación por la violencia captada por las cámaras de seguridad, sino también por la falta de intervención inmediata para proteger a la trabajadora que fue atacada por un huésped.

Mientras el nombre de Jorge Octavio Cortez Jiménez el agresor se hizo público tras la viralización del caso, la identidad de la recepcionista ha permanecido reservada, despertando el interés de cientos de usuarios que buscan saber quién es la víctima de la agresión y cuál es su estado tras los hechos.

Me mama que tipejos como Octavio Cortés Jiménez pasan a mamar tarde o temprano

Le preocupaba mucho que lo grabarán

Jaja que estupido



Cogidon que le van a meter

Y de pasada al inepto de el guardia que no ayudó a controlar las cosas.

pic.twitter.com/RnsBJwPoQG — Ryoga (@Ryoga698) July 15, 2026

¿Quién es la recepcionista agredida en Park Life Paradox?

Hasta el momento, las autoridades y el hotel no han revelado el nombre, edad ni datos personales de la recepcionista, una decisión que busca proteger su identidad y evitar su revictimización durante el proceso legal. Ninguno de los reportes oficiales hasta ahora identifica a la trabajadora, quien ya presentó una denuncia por los hechos.

Lo que sí se conoce es que la mujer laboraba como recepcionista en el hotel Park Life Paradox cuando ocurrió el incidente, registrado el pasado 29 de junio.

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, intentó documentar el comportamiento del huésped con su teléfono celular después de que éste comenzó a alterar el orden en el área de recepción.

En el video se observa que el empresario presuntamente golpea el mostrador, arroja teléfonos y otros objetos, insulta a la trabajadora y, posteriormente, le arrebata el celular con el que intentaba grabarlo.

Segundos después la empuja y la golpea, provocando que caiga al piso, donde continúa la agresión por algunos instantes. Las imágenes también muestran a un guardia de seguridad presente en el lugar, cuya actuación ha sido cuestionada por usuarios debido a que no intervino de inmediato.

Tras la viralización del caso, la recepcionista acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar la agresión. El hotel Park Life Paradox también informó que presentó una denuncia y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades durante la investigación.

Hasta este 15 de julio no se ha informado sobre la detención de Jorge Octavio Cortez Jiménez. Asimismo, la identidad de la recepcionista continúa bajo resguardo y no se han difundido entrevistas ni declaraciones públicas de la víctima, una medida que busca privilegiar su seguridad y el desarrollo de las investigaciones.

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MSL