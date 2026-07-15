Revocan prisión domiciliaria a dueño de Black Wallstreet Capital y lo envían al Altiplano

Juan Carlos “N”, dueño de la financiera Black Wallstreet Capital, deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la modificación de la medida cautelar que le permitía cumplir el encarcelamiento preventivo en su domicilio.

La resolución dejó sin efecto el beneficio concedido en octubre del año pasado, cuando una jueza autorizó que Minero Alonso saliera del penal bajo el argumento de una enfermedad grave. Aquella determinación mantuvo la restricción de libertad, pero cambió el sitio de cumplimiento.

Entre las condiciones impuestas figuraban la prohibición de abandonar el país, el uso de un localizador electrónico, vigilancia fija a cargo de la Guardia Nacional y una garantía económica. El empresario quedó sujeto a esos controles mientras continuaba el proceso penal.

La #FGR logró el cambio de medida cautelar a prisión preventiva justificada contra Juan “N”, quien deberá permanecer interno en el CEFERESO 1, “Altiplano”, en el #Edomex.

En 2022 se inició investigación por una denuncia de la #UIF contra Juan “N” y otras personas, así como tres… pic.twitter.com/V5pYuBYVx9 — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

Ante esa decisión, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) promovió el procedimiento correspondiente para restablecer el internamiento en el centro federal ubicado en el Estado de México.

Por orden judicial, Juan Carlos “N” continuará bajo prisión preventiva justificada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El expediente surgió en 2022, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera contra el propietario de Black Wallstreet Capital, otras personas y tres empresas.

Según la investigación, entre 2018 y 2022 los involucrados presuntamente utilizaron dichas sociedades como fachada para dispersar y triangular recursos. La FGR no precisó el monto relacionado con las operaciones investigadas ni la fecha de la próxima audiencia.

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MSL