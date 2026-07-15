Morena propone hasta 15 años de prisión por matar a un animal en CDMX y castigar la apología de la crueldad

La diputada Elizabeth Mateos Hernández, de Morena, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa contra el maltrato animal que propone aumentar hasta 15 años de prisión la pena por matar a un ser sintiente, castigar con hasta cuatro años de cárcel la apología de la crueldad animal y limitar la prisión domiciliaria para personas mayores de 60 años cuando exista reincidencia en este tipo de conductas.

La propuesta de reforma a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales y a diversos ordenamientos surge luego de la polémica generada por declaraciones realizadas en el programa Ventaneando, en las que los conductores Patricia Chapoy Acevedo y Pedro Sola Murillo debatieron sobre la presencia de animales en espacios públicos, como plazas y restaurantes.

“ Me dan ganas de aventarles una carne envenenada... a quienes pasean a sus mascotas en carriolas, dan ganas de darles un balazo”, dijo Pedro Sola durante la emisión.

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Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando. ı Foto: IG: @tiopedritosola

Tras la polémica por sus declaraciones sobre envenenar y disparar contra perros, el conductor ofreció una disculpa en el mismo programa. Sin embargo, algunas marcas retiraron su patrocinio al considerar que sus expresiones no eran compatibles con sus valores.

Además del caso de los conductores, la diputada vinculó su propuesta con la muerte de una perrita de 15 años ocurrida en mayo de 2024 en Coyoacán a manos de una vecina mayor de 60 años que actualmente enfrenta el proceso bajo prisión domiciliaria.

“A simple vista parecieran dos historias sin relación: una habla de hechos y la otra de palabras de odio. Pero el mensaje es exactamente el mismo: crueldad animal” Elizabeth Mateos Hernández, diputada de Morena



Morena propone hasta 15 años de prisión por matar a un animal. ı Foto: Cuartoscuro

Propone castigar crueldad animal

Mateos Hernández afirmó que la violencia contra los animales comienza antes de las agresiones físicas, cuando se pierde la empatía hacia ellos o se normaliza hacerles daño.

Como parte de la iniciativa, la legisladora propone aumentar de uno a tres años a un rango de cuatro a ocho años de prisión la pena para quien lesione gravemente a un animal.

En caso de causarle la muerte, la sanción pasaría de dos a seis años de cárcel a un rango de 10 a 15 años, dependiendo de la violencia ejercida así como otras variantes.

También plantea modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para impedir que las personas mayores de 60 años accedan a la prisión domiciliaria cuando existan conductas reiteradas de crueldad animal.

La iniciativa, además, incorpora la apología de la crueldad animal como un nuevo delito que podría sancionarse con hasta cuatro años de prisión.

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cehr