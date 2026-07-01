MC propone la ‘Ley Merlín’ para garantizar mejores cuidados a animales que generan ingresos

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa denominada “Ley Merlín”, con la que busca que los animales que participen en actividades que generen valor económico tengan garantizado su bienestar mediante mejores condiciones de alimentación, atención veterinaria y cuidados.
La propuesta plantea reformar el artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para incorporar el principio de bienestar integral de los seres sintientes que participen lícitamente en actividades que produzcan recursos económicos.
Desde tribuna, la legisladora señaló que la iniciativa surgió a partir del caso del pato Merlín, que alcanzó gran popularidad durante el Mundial de Futbol 2026 y despertó el interés de medios de comunicación, marcas y campañas publicitarias.
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Ledesma Alpízar sostuvo que, aunque la legislación actual protege a los animales del maltrato, la crueldad y el abandono, no contempla qué ocurre cuando un ser sintiente contribuye a generar ingresos.
La denominada “Ley Merlín” propone que parte de los beneficios económicos obtenidos gracias a la participación de estos animales se traduzca en mejores condiciones de alimentación, atención médico-veterinaria, medicamentos, rehabilitación, cuidados especializados, enriquecimiento ambiental y una vejez digna.
La emecista aclaró que la propuesta no pretende convertir a los animales en sujetos patrimoniales ni crear cuentas bancarias para sus propietarios, sino fortalecer el principio del interés superior de los seres sintientes ante las nuevas dinámicas económicas derivadas de las redes sociales, la publicidad, el entretenimiento y las plataformas digitales.
Asimismo, afirmó que la iniciativa no está diseñada únicamente para el caso de Merlín, sino para cualquier animal que en el futuro participe en actividades culturales, recreativas, audiovisuales, digitales o publicitarias que generen valor económico.
La Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó la iniciativa a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y eventual dictaminación.
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MSL