Se eleva a 4 la cifra de muertos por festejos de la Selección Mexicana en CDMX

La secretaria de Salud Pública (SEDESA) del Gobierno de la Ciudad, Nadine Gasman Zylbermann, informó que durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador fallecieron cuatro personas y no tres, como se había reportado inicialmente. Tres de las víctimas murieron por asfixia y una más perdió la vida tras sufrir una crisis convulsiva y un paro cardiorrespiratorio.

Durante el informe del Gobierno capitalino, la funcionaria detalló que los cuatro decesos: tres ocurrieron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y una más en el hospital.

Precisó que tres de las víctimas: un hombre de 44 años, una mujer de 19 y otra de 48 años, fallecieron por asfixia, pese a recibir maniobras avanzadas de reanimación y ser trasladadas a hospitales.

El cuarto caso corresponde a un hombre de aproximadamente 30 años cuya identidad aún no ha sido establecida.

“Fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”, explicó.

La secretaria agregó que durante el operativo sanitario se brindaron mil 615 atenciones médicas en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo y las 14 carpas instaladas sobre Paseo de la Reforma, con apoyo del ERUM, SUMUR, la Cruz Roja y otras instituciones.

De ese total, 28 personas requirieron traslado hospitalario y las principales causas de atención fueron contusiones, fracturas, heridas, esguinces, intoxicaciones etílicas y crisis de ansiedad.

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SSC colaborará en investigación por muertes de ciudadano

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó en conferencia de prensa que su dependencia colaborará con las autoridades para esclarecer la muerte por asfixia de varias personas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador.

Al presentar el balance del operativo desplegado con motivo del encuentro del Mundial, el funcionario expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que la SSC participará en las indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos.

“Nos sumaremos a las indagatorias que realicen las autoridades competentes para determinar con precisión cómo es que ocurrieron estos hechos. Y además, en coordinación con los equipos de atención a emergencias de la Ciudad de México, continuaremos las tareas para mitigar al máximo los riesgos en eventos de esta naturaleza”, afirmó.

Las autoridades aseguraron que aunque en términos generales, “las actividades en los diversos espacios se desarrollaron con tranquilidad”, reconocieron que el fallecimiento de las personas fue uno de los hechos relevantes de la jornada.

Por último, Vázquez Camacho destacó que el operativo implementado por la Ciudad de México movilizó a más de 15 mil policías en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo, Paseo de la Reforma y otros puntos de reunión de aficionados, donde, según la SSC, participaron más de un millón de personas.

El titular de la SSC también informó que la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General de Derechos Humanos investigarán la actuación de elementos policiales durante la manifestación de colectivos de personas buscadoras registrada el martes sobre Calzada de Tlalpan.

Explicó que los uniformados intentaron mantener abiertos algunos carriles para evitar el cierre total de la vialidad, lo que derivó en empujones y fricciones con los manifestantes.

“Se instruyó a las direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos a investigar a profundidad los hechos y, siendo el caso, solicitar las sanciones correspondientes de acuerdo con la normatividad vigente”, señaló.

El secretario sostuvo que “en ningún momento se dio una instrucción para limitar la libertad de manifestación y de expresión del contingente” y anunció que la dependencia sostendrá reuniones con los colectivos para fortalecer el diálogo y reforzar la capacitación de los policías en materia de derechos humanos.

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FGR