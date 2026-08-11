Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha de pensionados. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 11 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 11 de agosto se esperan tres marchas, 12 concentraciones y dos citas.

Marchas

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS : Se concentrarán en la Sede del SME (Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) y en el Edificio Corporativo de la CFE (Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. Exigen la reinserción laboral de trabajadores, respeto a los derechos de jubilados, renacionalización eléctrica y solución a demandas de la ANUEE. (Nota: Se prevé la suma de otras organizaciones sindicales y afectaciones viales; aforo aproximado de 1,500 personas) .

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE NÓMINA 5 LISTA DE RAYA DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en la Estación “Xola” de la Línea 2 del Metro (Calz. de Tlalpan y Toledo, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez) a las 09:30 hrs con destino a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (Castilla No. 186, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez). Exigen cumplimiento de laudos ganados, devolución del 5% de vivienda y pensión justa. (Nota: Se prevé posible afectación a vialidades; aforo aproximado de 60 personas) .

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO: Marcharán desde la Alameda Central a las 12:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. Exigen la devolución de los animales retirados de su albergue en enero de 2026 y denuncian falta de atención adecuada bajo resguardo gubernamental. (Nota: Se prevé el apoyo de otras organizaciones en defensa de los derechos de los animales; aforo aproximado de 50 personas).

Concentraciones

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Se concentrarán en la Coordinación Territorial GAM 4 (5 de Febrero y Vicente Villada, Col. Aragón la Villa, Alc. Gustavo A. Madero) a las 10:00 hrs. Exigen avances e imparcialidad en carpetas de investigación. (Nota: No se descarta el bloqueo de vialidades como medida de protesta; aforo aproximado de 30 personas) .

COORDINADORA ESPARTACO CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en 5 puntos: Av. Fray Servando y Francisco del Paso y Troncoso (Alc. Venustiano Carranza), Eje 3 Ote y Av. Agustín Yáñez (Alc. Iztapalapa), Metro Peñón Viejo (Alc. Iztapalapa), Av. Vasco de Quiroga y Magnolia (Alc. Álvaro Obregón) y Av. Río Churubusco y Plutarco Elías Calles (Alc. Iztacalco) a las 10:00 hrs. Exigen atención a problemáticas locales en diversas alcaldías. (Nota: No se descarta el apoyo de más grupos y bloqueos de vialidades; aforo aproximado de 200 personas) .

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Av. Insurgentes Sur No. 795, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez) a las 10:00 hrs. Exigen 20% de aumento salarial y revisión contractual. (Nota: Se prevé afectación vial; aforo aproximado de 1,200 personas) .

ASAMBLEA DE TRABAJADORES EN ACTIVO Y JUBILADOS DE LA CNTE, AFECTADOS POR LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS DEL ISSSTE FOVISSSTE : Se concentrarán en las Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE (Cda. Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, Alc. Benito Juárez) a las 10:00 hrs. Exigen esquema de liquidación justa y eliminación de la UMA. (Nota: Se prevé afectación vial; aforo aproximado de 150 personas) .

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en el Monumento a Vasco de Quiroga (Av. Vasco de Quiroga y Cda. de Pólvora, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón) a las 11:00 hrs. Solicitan audiencia con la Jefa de Gobierno para atender su pliego petitorio sobre salarios e impagos. (Nota: Se prevé afectación vial; aforo aproximado de 50 personas) .

ASAMBLEA POR EL COMÚN Y CONTRA LA GUERRA : Se concentrarán en la CNDH Sede “Lanz Galera” (Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras) a las 11:00 hrs. Realizarán la “Jornada por la verdad y la justicia contra el olvido” en el marco de los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas. (Nota: Apoyan organizaciones sociales y la Comunidad Otomí; posible afectación vial; aforo de 60 personas) .

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO : Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. Realizarán mitin a favor del proyecto de la SCJN sobre el suministro de agua potable por red hidráulica en Ecatepec. (Nota: Se prevé afectación vial; aforo aproximado de 150 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc) y en Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez) a las 12:00 hrs. Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos y recolección de firmas. (Aforo aproximado de 45 personas) .

VECINOS DE LA COLONIA ROMA NORTE : Se concentrarán en el Foro Indie Rocks! (Zacatecas No. 39, Col. Roma Nte., Alc. Cuauhtémoc) a las 20:30 hrs. Exigen revisión de permisos por molestias y vibraciones generadas por eventos en el inmueble. (Nota: Se prevé afectación vial; aforo aproximado de 35 personas) .

UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES AMBULANTES 28 DE OCTUBRE DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA : Se concentrarán en la Sede de la Alcaldía Venustiano Carranza (Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena) durante el día. Denuncian presuntas extorsiones por parte de elementos de la SSC. (Nota: Se prevé afectación vial; aforo aproximado de 40 personas) .

COMUNIDAD OTOMÍ Y MAZAHUA : Se concentrarán en el Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. Exigen ejercer comercio informal en instalaciones del Metro. (Nota: Se prevé afectación vial; aforo aproximado de 50 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. Instalación de mesas para recolección de firmas en contra del Secretario General del SME. (Aforo aproximado de 30 personas).

Citas Agendadas

SINDICATO INDEPENDIENTE DEL NACIONAL MONTE DE PIEDAD : Cita en el Poder Judicial de la Federación, Sede Nicaragua (Carr. Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Alc. Tlalpan) a las 09:00 hrs. Exigen declarar inválido el paro y reanudar labores en la institución. (Aforo aproximado de 35 personas) .

FRENTE COMÚN LUPILLA XIU: Cita en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Periférico Sur No. 3453, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras) a las 11:00 hrs. Solicitan rendición de cuentas sobre la Recomendación 42/2024 y avances para una Ley Integral Trans. (Aforo aproximado de 20 personas).

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