Alarmante alza de asaltos en Constitución de 1917, denuncian en Iztapalapa

MOMENTO en el que un hombre atraca a una mujer en la calle Francisco Figueroa, el 5 de agosto pasado

Vecinos de la colonia Constitución de 1917, en Iztapalapa, reportaron que, desde el año pasado, el primero de la administración de Aleida Alavez Ruiz como alcaldesa, son más comunes los atracos en la demarcación, así como en la zona donde habitan.

Patricia Esqueda, vecina de la calle Ingeniero Félix Palavicini, contó a La Razón que en el chat vecinal en el cual está, cada semana hay una noticia sobre un atraco. Afirmó que los presuntos criminales son personas ajenas a esa zona.

El Dato: Los iztapalapenses también enfrentan un aumento de robos en transporte público, pues en el primer semestre de 2024 se registraron 180 y 213, para el de 2026.

“Todo el tiempo hay gente que no es de aquí y se pasea por la calle para ver qué roban. Los tenemos grabados, con fechas, con todo. Es una bandita bien organizada. En estos años ha subido la inseguridad, se siente más agresiva la colonia”, sostuvo la mujer.

El 4 de agosto, este diario informó sobre una serie de atracos a casa habitación en la calle Francisco Figueroa, cerca de la estación Constitución de 1917, de la Línea 8 del Metro. Un día después, a las 18:42 horas, un par de sujetos atracó a una vecina. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad.

8 robos a peatones registra la colonia Constitución de 1917

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alavez Ruiz cerró su primer año de Gobierno en Iztapalapa con dos mil 644 carpetas de investigación por robo a transeúnte, una cifra superior a la reportada en 2024, cuando las autoridades contabilizaron dos mil 574 casos.

Sobre los hurtos con violencia en la vía pública de Iztapalapa, los reportes indican que hubo dos mil 586 casos en 2025, lo cual implica que cada 24 horas, autoridades abrieron siete carpetas de investigación por esta clase de ilícito.

199 atracos con violencia ocurrieron en Iztapalapa en junio

Además, los datos indican que noviembre de ese periodo fue el mes más violento en lo que va de la administración de la edil de Morena, con 261 robos con violencia que fueron perpetrados en varias de las 293 colonias que conforman la alcaldía.

Sobre este asunto, el director General de Gobierno de Iztapalapa, Mucio Israel Hernández, dijo en entrevista que durante la actual administración sí se detectó un repunte de estos ataques al interior de la alcaldía, aunque según el funcionario, el problema se ha intentado atender con la mayor efectividad posible.

“Habíamos notado un incremento del índice (de robo con violencia) en el último trimestre (de 2025). Lo que hicimos en las mesas de construcción de paz es articular una estrategia para aumentar los rondines, sobre todo, en donde hay denuncias”, justificó el servidor público, quien prometió atender a la brevedad el caso de robo ocurrido el día miércoles.

MÁS HURTOS ı Foto: Especial

El atraco en cuestión fue calificado como un suceso grave de acuerdo con colonos del lugar, pues ocurrió a sólo 15 metros de un “módulo de vigilancia policial delegacional, base plata”, el cual se ubica en la esquina de la calle Francisco Figueroa y General José María Rodríguez. El sitio está abandonado desde antes de la pandemia por Covid-19.

Luego de un recorrido por la zona, este diario observó que la caseta no sólo no tenía ningún elemento de vigilancia al interior, sino que ni siquiera contaba con todas sus ventanas completas y tenía pintas de grafiti en varios de sus muros.

“Antes el policía como que daba miedo y sí rondaba, porque yo lo llegué a ver. A mí me asaltaron aquí a la vuelta, que me siento y en eso, un cabrón entró agachado con una pistola y me dijo: ‘dame las llaves’. ‘Pero, ¿cuáles llaves? No tengo, me dieron el carro a cuidar’. ‘A ver, cabrón, presta el celular’. Y le dije: ‘no, no me lo quites, está nuevecito’. Y que me lo arrebata”, contó Jorge Saldaña, una víctima de robo en la zona.

En torno al abandono de la caseta de vigilancia reportada por vecinos, el director de Gobierno de Alavez Ruiz aclaró que desconoce si el módulo en cuestión es jurisdicción suya, pues también podría ser un espacio del Gobierno capitalino o, en su defecto, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Estas declaraciones contrastan con la identidad gráfica de la estructura, ya que el sitio mantiene los logos oficiales de la entonces delegación Iztapalapa, sin mencionar que en ninguna parte de la garita hay alguna referencia a la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Distrito Federal.

“Sí, ese módulo lo tenemos identificado. Para recuperarlo primero necesitamos ver quién lo tiene jurídicamente, ¿no? Porque lo puede tener la ciudad, lo puede tener la alcaldía, lo puede tener alguna dependencia.

“Evidentemente, hay que hacer el trámite de recuperación al patrimonio inmobiliario, para poderlo rehabilitar y darle un uso”, afirmó Hernández Guerrero.

Los delitos reportados por los vecinos de la colonia Constitución de 1917, ocurre a sólo 100 metros de la terminal del Metro del mismo nombre, una zona que, de acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, cada día laboral tiene una afluencia promedio de 106 mil pasajeros, la cifra más elevada de las 195 estaciones del Metro capitalino.

Información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indica que, en lo que va del año, abrió ocho investigaciones por el delito de robo a transeúnte registradas en la colonia Constitución de 1917. En 2024, la autoridad registró sólo cinco hechos delictivos.

“No sé si sea por el Metro, pero si lo saben (en la alcaldía), ¿para qué no meten patrullaje? ¿Por qué los polis no vienen? Aquí es del diario que pasa algo: el asalto, que ya le quitaron un retrovisor al vecino, o vienen siguiendo a la muchacha. Y así estamos, se ha pedido y no mandan a nadie”, cuestionó Patricia Esqueda.