“En CDMX no se esconden homicidios”

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó la reducción de los homicidios dolosos en la Ciudad de México y afirmó que no hay cifra negra en la materia, pues los registros de la capital coinciden con la tendencia a la baja reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pese a que ambos tienen metodologías distintas.

Durante la presentación del Informe de Seguridad de julio, la mandataria local indicó que las cifras de este crimen son “confiables, transparentes, verificables y robustas”, pues, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades, en la capital existen más carpetas de investigación por homicidio, que defunciones por esta causa, registradas por el Inegi.

El Dato: Los registros de homicidios del Inegi se basan en las actas de defunción que entrega el sistema de salud, mientras que la fiscalía capitalina realiza sus indagatorias.

“En la Ciudad de México no se esconden homicidios ni se reducen artificialmente las estadísticas. Ocurre exactamente lo contrario. Aquí la seguridad no se construye maquillando las cifras; se construye investigando los hechos y dando la cara con los datos”, afirmó.

De acuerdo con los datos presentados por la Agencia Digital de Innovación Pública, entre enero y julio de 2026 contabilizó 449 carpetas por homicidio doloso, frente a 471 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción de cinco por ciento; en comparación con 2024, la disminución fue de 13 por ciento.

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Brugada Molina destacó que este julio registró el menor número de homicidios para ese mes en los últimos 12 años, con 63 indagatorias, mientras que junio, también de 2026, fue el mes con menos homicidios en 15 años.

La Jefa de Gobierno utilizó también los datos más recientes del Inegi como una validación independiente de las cifras capitalinas, ya que, según el instituto, las defunciones por homicidio pasaron de 978 en 2024 a 817 en 2025, lo cual representa una reducción de 16 por ciento.

CAEN LOS CRÍMENES. En materia de delitos de alto impacto, la administración capitalina reportó una reducción de ocho por ciento entre enero y julio de este año frente al mismo periodo de 2025, mientras que respecto a 2019 la disminución alcanza 63 por ciento.

En cuanto a las demarcaciones territoriales, Venustiano Carranza registró la mayor reducción, con 19 por ciento, seguida de Tlalpan, con 18 por ciento.

Por otro lado, Cuauhtémoc fue la única alcaldía que registró un incremento en los delitos de alto impacto, con cuatro por ciento más respecto junio, el mes anterior al reportado.