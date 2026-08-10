Aspirantes aceptados a la UNAM convocan a nueva manifestación: Marchas y bloqueos HOY 10 de agosto

Aspirantes seleccionados a la UNAM se manifiestan frente a la Torre de Rectoría.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Estudiantes de la UNAM se manifestaron contra el examen de admisión a Licenciatura 2026 por la presencia de "trampas" y "ayudas". ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este lunes 10 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 10 de agosto no se esperan marchas, pero sí ocho concentraciones y cinco citas.

Concentraciones

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (SITUAM) : Se concentrarán en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma 1ra Sección, Alc. Iztapalapa a las 10:00. (Nota: Aforo aprox. 50 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en dos puntos: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) y en Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante con aforo aprox. de 45 personas) .

GRUPO DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL : Se concentrarán en el Restaurante “Tierra Dentro” en Milán No. 22, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Conferencia de prensa con aforo aprox. de 10 personas) .

ASPIRANTES SELECCIONADOS DE TODOS LOS PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en la Biblioteca Central de la UNAM en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 12:00. (Nota: No se descarta marcha interna hacia Rectoría ni afectación vial en Insurgentes Sur; aforo aprox. 100 personas) .

JUBILADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Se concentrarán en la Secretaría de Administración del IPN en Miguel Bernard y Av. Miguel Othón de Mendizábal, Col. La Escalera Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero a las 12:00. (Nota: Aforo aprox. 150 personas) .

ALUMNOS CONSEJEROS DE LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA AVANZADA : Se concentrarán en el Auditorio de la UPIITA en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. La Laguna Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero a las 16:00. (Nota: Mesa de diálogo; aforo aprox. 25 personas) .

MOVIMIENTO PLURAL DE COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en el Mercado Clavería en Irapuato No. 62, Col. Clavería, Alc. Azcapotzalco a las 18:00. (Nota: Asamblea general con aforo aprox. de 150 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas; aforo aprox. 30 personas).

Citas Agendadas

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100 : Encuentro en Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Aforo aprox. 40 personas) .

FRENTE IMPULSIVO POPULAR DE LA CONVENCIÓN DE LA CDMX : Encuentro en Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana en Gral. Gabriel Hernández No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Aforo aprox. 15 personas) .

MOVIMIENTO PLURAL DE MAQUINEROS : Encuentro en Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Nota: Aforo aprox. 20 personas) .

VECINOS DE LA COLONIA COLMENA : Encuentro en Secretaría de Gestión Integral del Agua en Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Nota: Aforo aprox. 15 personas) .

FRENTE NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS, SIERRA DE SANTA CATARINA: Encuentro en Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 15:30. (Nota: Aforo aprox. 25 personas).

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