Volando alto

Llegó el día en el que la Selección Mexicana de Futbol y su afición se tenían que reconciliar. El Tricolor demostró que está para soñar en grande y con un marcador de 2-0 eliminó a Ecuador de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y Raúl Jiménez al 31, México se llevó la victoria y ahora espera al vencedor de la llave entre Inglaterra y República Democrático del Congo.

Hay que hacer mención especial en que el próximo encuentro de los verdes será el último en la Ciudad de México y se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. Con ese encuentro se cierran los encuentro en el país y el Mundial se traslada por completo a Estados Unidos, por lo que si México llegará a avanzar a cuartos su siguiente compromiso sería en Miami.

El Dato: Es la primera vez que una selección de Concacaf elimina a una de Conmebol en la justa de la FIFA.

El equipo de Javier Aguirre desde el silbatazo inicial sabía que se jugaba y qué necesitaba, pues apenas al minuto 3 Gilberto Mora tuvo la primera, pero la defensa ecuatoriana la rechazó de buena manera.

Sin duda, el nivel que ha mostrado Mora en los partidos en los que ha participado reflejan la experiencia y madurez que el joven de 18 años le puede brindar al Tricolor.

El atacante de los Xolos de Tijuana volvió a insistir en el arco rival, pero sin mucho éxito. Al 7’, Raúl Jiménez se perdió la primera para el Tri después de mandar su cabezazo por un costado de la puerta defendida por Galíndez.

69 victorias tiene México en el Estadio Azteca

La primera de peligro para Ecuador llegó al minuto 11, pero el disparo salió desviado y sin mucho futuro rumbo a la portería. Al minuto 14 volvieron a aparecer Jiménez y Quiñones, este último le dio un pase a Roberto Alvarado, pero el de Chivas no la conectó de la mejor manera.

Otra vez Gilberto Mora apareció para dar sus destellos de magia en el partido. Sacó un disparo desde fuera del área que pasó por encima del travesaño.

El Tricolor se comenzó a meter en problemas al 18’ ya que Yeboah, uno de los más experimentas de n el cuadro sudamericano, entró al área, se quitó a un par de adversarios y disparó de derecha, pero sin fortuna.

Cuando parecía que el partido se comenzaba a nivelar, una genialidad de Julián Quiñones provocó el alarido de la afición y no solamente en el Estadio Azteca, sino en todo el país. El delantero recibió un pase de Alvarado, condujo al área y sacó un zapatazo para poner el 1-0 en la pizarra y hacer estallar a millones de mexicanos.

FFutbolistas tricolores festejan su clasificación, anoche, en el Azteca. ı Foto: David Patricio|La Razón

Raúl Jiménez no se quería ir del partido sin su gol y después de varios intentos y luchar por la redonda, Julián Quiñones le cedió la esférica y el canterano del América de derecha mandó a guardar la redonda y así agrandar el marcador a favor de la escuadra anfitriona.

Al final del primer tiempo la visita cerró mejor, con llegadas de peligro y un Yeboah que lucía enojado y frustrado después de que sus llegadas no terminaban en la meta azteca.

RAÚL RANGEL detuvo un tiro a puerta de los ecuatorianos. ı Foto: DavidPatricio|La Razón

Para la parte complementaria, México bajó los decibeles, pero de todos modos Ecuador no pudo hacerle daño al Tricolor. Mora, Quiñones y Jiménez volvieron a ser los más insistentes a la hora del ataque, pero sin tantas llegadas de peligro.

Gilberto Mora estuvo cerca de marcar su primer gol en Copas del Mundo, pero fue derribado por los defensores rivales y solo se quedó con las ganas.

LA PELOTA fue muy disputada en la media cancha. ı Foto: DavidPatricio|La Razón

Ecuador intentó por los costados, pero la defensa mexicana lucía imbatible. Montes y Vásquez tenían controlada la central, mientras que Jesús Gallardo y Jorge Sánchez opacaban todos los centros de los ecuatorianos.

Quien se podría llevar una mención especial es Erik Lira. El mediocampista del Cruz Azul peleó los 90 minutos y recuperó todas las pelotas que pasaban por su área sin descuidar la parte ofensiva. Al 67’ César Montes estuvo cerca de poner el 3–0 en la pizarra con dos cabezazos, pero ambos fueron rechazados por el porteros sudamericano.

RAÚL JIMÉNEZ celebra su anotación, ayer. ı Foto: DavidPatricio|La Razón

El seleccionado ecuatoriano concluyó el encuentro con 10 elementos, pues Piero Hincapié, defensa central del Arsenal, fue expulsado al minuto 95 luego de taparse la boca para decirle algo al delantero Santiago Gimenez.

Fue el segundo jugador al que se le mostró el cartón rojo por hablar con la boca tapada en lo que va de la competencia. El primero fue el paraguayo Miguel Almirón, por hacer lo mismo en el triunfo sobre Turquía en la fase de grupos.

SANTIAGO Giménez entró al segundo tiempo ı Foto: DavidPatricio|La Razón

México no ganaba un partido de eliminación directa en la justa desde los octavos de final de 1986, cuando también como local superó 2-0 a Bulgaria en octavos de final.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que más de un millón de personas salieron a festejar el triunfo de México ante Ecuador.

EL ÁRBITRO expulsó al jugador Piero Hincapié. ı Foto: DavidPatricio|La Razón

Por medio de un comunicado, la dependencia local indicó que está concentración de personas se dio en el Zócalo, el Estadio Ciudad de México y en otros puntos de la capital. Desde el festival futbolero en el Tezozomoc, donde estuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Jefa de Gobierno destacó los festejos de la ciudadanía por el boleto a los octavos de final de la Copa Mundial.

Sheinbaum agradece a la Selección Nacional “por darnos tanta alegría”

| Por Yulia Bonilla

Alzando los brazos con los puños cerrados y exclamando alegre: “¡Ganó México, ganó México!”, fue como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, salió anoche del Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, donde con cientos de personas más, disfruto el triunfo de la Selección Nacional, a la que agradeció por “tanta alegría” que le dio al país.

El cuarto partido mundialista del tricolor ante su similar de Ecuador fue disfrutado por la mandataria en el Festival Futbolero de la citada alcaldía, a donde acudió antes de las 19:00 horas en compañía de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez.

El Dato: entre quienes felicitaron al país por el triunfo de la Selección, estuvo la representación diplomática de Irán y el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

Ni la intensa lluvia, ni el retraso de una hora en el inicio del cotejo por tormentas eléctricas, afectaron la celebración en este punto, al contrario. Desde antes de que comenzara el juego, se unió a las voces que apoyaban al conjunto nacional.

Al igual que el partido inaugural, que disfrutó en la alcaldía Gustavo A. Madero, se le observó atenta al juego, celebrando las reiteradas ocasiones con las que México se mantuvo en asedio del arco ecuatoriano y que la hicieron llevarse las manos a la cabeza en más de una ocasión. Cómo ocurrió en esa ocasióm, niñas y niños se mantuvieron cerca de la mandataria, quien de vez en cuando alzaba en brazos a algunos pequeños.

Su voz también se unió a la de la multitud cada vez que el nombre de México era exclamado por los centenares de voces reunidas en el Parque Tezozomoc.

¡Goooooooool! Gritó la mandataria federal luego de que cayó el primer tanto, por lo que Sheinbaum Pardo se abrazó con Clara Brugada para festejar el tanto que dio confianza, y más tarde se repitió la escena, cuando cayó el segundo gol.

En su segunda pausa, la Presidenta exclamó ante a la prensa reunida en este espacio: “Felicidades a la Selección por darnos tanta alegría”.

A la salida, entre el regocijo de la multitud por el pase de la Selección a la fase de octavos de final, Sheinbaum Pardo se acercó a los ‘chintololos’ que gritaban su nombre y, frente a las cámaras de la prensa que también la esperaban, mientras avanzaba y chocaba las palmas de las personas que esperaban saludarla, y disfrutaba del triunfo.

Minutos más tarde, compartió una publicación en redes sociales donde reafirmó el reconocimiento al equipo, porque además de triunfar, dieron muestra sobre la cancha de que no se debe dejar de creer.

“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”, escribió en X.

Y cuando el silbatazo final se hizo escuchar, Sheinbaum Pardo saltó de su asiento, mientras la bandera de México era ondeada y el ambiente se inundó con las voces que de inmediato cantaron la canción “El rey”, de José Alfredo Jiménez.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, escribió: “¡Felicidades a nuestra Selección Mexicana por este enorme triunfo histórico en casa! Qué orgullo verlos jugar con garra, talento y el corazón que pusieron en la cancha para conseguir el pase a la siguiente ronda. ¡Una vez más la #CapitalMásDeportiva demuestra que tiene la mejor afición!”.

RESPETO. Antes, durante su conferencia mañanera, la Presidenta exhortó a a conducirse con respeto hacia los demás, luego de que durante la madrugada la afición mexicana se plantó en el hotel donde se hospedó la Selección de Ecuador y mantuvo un barullo que impidió su descanso.

“Hay que ser respetuoso siempre de todos los demás. Se entiende la alegría, pues es una alegría enorme cuando gana la selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos, pero es importante pues el respeto siempre a todos los demás”, dijo.

En espera de que el equipo nacional ganara el duelo y esto lleve a una nueva mega celebración en las calles, también pidió a recojer su basura.

“También que recojan su basura cuando se va, porque quedaba Reforma muy… y la verdad son las y los trabajadores de limpiar quienes después tienen que hacer toda esta recolección, pero es un momento de alegría, la verdad, y miren, ha habido saldo blanco”, dijo.

Partido, como “defender la soberanía”

Por Claudia Arellano

El coordinador nacional de las bases de Morena en los estados, Juan Cáceres, llamó a respaldar a la Selección Mexicana en su partido frente a Ecuador, al considerar que el encuentro tiene un significado que trasciende lo deportivo, al recordar la crisis diplomática entre ambos países derivada de la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito.

En un pronunciamiento titulado “Vamos con todo, a México se le respeta”, el morenista sostuvo que el encuentro representa “algo más que un boleto a los octavos de final”, al señalar que también simboliza el orgullo y la defensa de la soberanía nacional.

Afirmó que la defensa de la soberanía “no pertenece únicamente al ámbito de la diplomacia, sino también al espíritu de un pueblo que jamás renuncia a su dignidad”.

No obstante, dijo que su llamado no busca trasladar el conflicto político al terreno deportivo ni fomentar la confrontación entre los pueblos de México y Ecuador, sino expresar respaldo a la representación nacional: “Hoy no juega únicamente un equipo. Hoy juega el orgullo nacional”.