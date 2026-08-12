Lionel Messi y el desgarrador mensaje por el fallecimiento de su papá: “¿Por qué no aguantaste más?”

Lionel Messi, jugador del Inter Miami de la MLS, rompió el silencio tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y compartió una enorme carta en donde abrió su corazón para despedir a su papá, a quien pidió seguir cuidándolo desde el cielo y aseguró que les quedaba mucho por disfrutar juntos.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansa en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, dice la parte final del texto de Messi.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, arranca el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Bravos depende de resultados Seis de 18 clubes de Liga MX siguen vivos en Leagues Cup

El largo mensaje de Messi fue compartido en su cuenta de Instagram. El astro argentino escribió sobre algunas de los pocos temas que quedaron inclusos con su papá, que fue la Copa del Mundo 2026, torneo en donde La Pulga llegó a la final, pero no la pudo ganar porque las piernas no le daban más.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, escribió.

“No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude”.



Lionel Messi, un mundial histórico. 🥹 pic.twitter.com/IxDA3yhry2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 12, 2026

Jorge Messi falleció a los 68 años producto de una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses. El estado de salud del papá de Lionel Messi empeoró a días de iniciar el Mundial 2026. La Pulga aseguró que jugó el certamen por pedido de su padre, aunque no pudo llevarle la nueva medalla.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, dice en sus historias.

El mensaje completo de Lionel Messi a su papá

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más.



Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.



Messi es lo más grande que hay. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/N0GtSDSQr3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 12, 2026

Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".

aar