Lionel Messi y Jorge Messi: los profundos lazos que unieron a padre e hijo en la búsqueda de ser el mejor futbolista del mundo

Lionel Messi, de 39 años de edad, atraviesa el momento más complicado de su vida, pues este sábado perdió a su padre, Jorge Messi, figura central en su desarrollo como persona y quien lo acompañó durante todo su recorrido como jugador profesional hasta convertirse en el mejor futbolista de la historia.

Jorge Messi fue quien viajó junto a un pequeño Leo Messi a Barcelona, a principio de los 2000, para la prueba que le abriría las puertas de la Masía, la escuela de formación de talentos del club catalán. Nunca se despegó de su lado, ni en los momentos complicados cuando ambos lloraban y dudaban si regresar a Argentina.

The last time Jorge Messi watched his son do what he loved most. 💔🕊️pic.twitter.com/bQrGPkecIs — MessiXtra (@MessiXtraHQ) August 8, 2026

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también sin que lo vea o creyendo que yo no lo veía. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvemos y yo quise seguir y él se quedó conmigo”, relató Lionel en 2007 en entrevista con Radio del Plata.

Su padre lo acompañó en el inicio de la travesía que derivaría en Lionel como uno de los cinco (o hasta tres) jugadores más importantes de la historia del futbol.

La Pulga, como le apodaron a Leo por su baja estatura, debutó profesionalmente en 2005, en el primer paso de una brillante carrera que lo llevaría a ganar ocho premios Balón de Oro, dos Copas América y una Copa del Mundo, además de conquistarlo absolutamente todo con el Barcelona, incluida la Champions League.

The Ballon d’Or extends its heartfelt condolences to Lionel Messi and his family following the passing of his father, Jorge Messi.



Rest in peace. 🕊️ pic.twitter.com/1EH6ublYUN — Ballon d'Or (@ballondor) August 8, 2026

Jorge Messi, la pieza angular en el desarrollo de Leo Messi

Jorge Messi negoció los contratos con el Barca y luego sus traspasos al Paris Saint-Germain e Inter de Miami, al mismo tiempo que se ocupaba de los derechos de imagen del atacante y sus múltiples inversiones en negocios inmobiliarios, hoteleros y gastronómicos.

En 2016, Messi y su padre fueron condenados por la justicia española bajo cargos de evasión fiscal, pero evitaron la cárcel por tratarse de una pena inferior a los dos años.

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