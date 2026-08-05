Inter Miami derrota al Atlético de San Luis en su debut de la Leagues Cup con doblete de Leo Messi incluido

En el regreso de Leo Messi a la actividad con el Inter Miami, el astro argentino marcó dos goles ante el Atlético de San Luis para ayudar al conjunto de la MLS a conseguir la victoria sobre el equipo de la Liga MX por marcador de 4-2 y arrancar la Leagues Cup con el pie derecho.

El equipo potosino fue el encargado de abrir el marcador al minuto 4 de tiempo corrido. Fue David Rodríguez el que mandó el balón al fondo de las redes con un remate de cabeza dentro del área después de una asistencia de Román Torres, aunque después el Inter Miami impondría su nivel futbolístico con Messi como su referente.

GAAAAL DEL SAN LUIS CABRONES JAJAJAJAJA



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Lionel Messi is BACK for @InterMiamiCF!



First-time finish for the equalizer vs. Atlético San Luis 👏



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Tras el gol del Atlético de San Luis, el Inter Miami comenzó a ser superior en el compromiso y a los 11 minutos de juego apareció Leo Messi para emparejar los cartones. El astro argentino remató de primera intención dentro del área para marcar su primer tanto tras su participación en el Mundial 2026.

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Telasco Segovia fue el siguiente en marcar en el partido tras una gran asistencia de Noah Allen. El portero del San Luis Andrés Sánchez intentó cortar un servicio entre líneas, pero sin éxito y Allen dejó solo dentro del área a Segovia para que el delantero del Inter Miami rematará con el marco abierto.

El conjunto de la MLS seguía embistiendo la cabaña de Sánchez y al minuto 44 de juego Leo Messi consiguió su doblete en el compromiso para ampliar la ventaja de Las Garzas. El dorsal ‘10′ del equipo estadounidense quedó solo frente a Andrés Sánchez y no perdonó al portero mexicano en su remate a escasos metros.

But wait, there's more! 💥



Messi scores his second goal of the first half vs. San Luis 🤯 pic.twitter.com/vCmwoydGkF — Major League Soccer (@MLS) August 6, 2026

Messi from the corner, and Micael gets 🆙 for the header!@InterMiamiCF take a 4-1 lead into halftime of their first @LeaguesCup game. pic.twitter.com/UIJpW2oyK2 — Major League Soccer (@MLS) August 6, 2026

El equipo que lidera Lionel Andrés Messi puso cifras definitivas antes de llegar al descanso. Micael marcó el cuarto tanto de Las Garzas a pase del astro argentino para conseguir el cuarto y último tanto del compromiso para el equipo estadounidense, poniendo contra las cuerdas al Atlético de San Luis con 45 minutos por disputarse.

Para que el resultado no fuera tan abultado, Sergio marcó el segundo tanto de los potosinos, aunque solo fue para maquillar el marcador y que la diferencia no fuera tanta. El Atlético de San Luis siguió intentando buscar el tercer gol del compromiso, pero tanto el arquero como la defensa del Inter Miami estuvieron sólidas en la recta final del encuentro.

El partido fue suspendido durante algunos minutos por una tormenta eléctrica y los jugadores regresaron a los vestidores hasta que las condiciones climatológicas fueran las pertinentes para continuar con el compromiso en el NU Stadium

DCO