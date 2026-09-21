La Copa de las Campeonas se traslada a EU

LAS JUGADORAS Gunners celebran el título que ganaron en la edición pasada del certamen internacional

LA RONDA FINAL de la segunda Copa de Campeones Femenil, una competición intercontinental para equipos de clubes, se disputará en el Nu Stadium del Inter Miami a finales de enero, anunció la FIFA.

No está previsto que participe ningún club femenil de Estados Unidos. El Club América de México representará a la Concacaf tras derrotar al Washington Spirit en la W Champions Cup de la confederación en mayo.

El poderoso Barcelona de España también se ha clasificado para la ronda final de cuatro equipos como representante de la UEFA. La ganadora de la Copa Libertadores Femenina de octubre se clasificará por la Conmebol.

La Copa de Campeonas se creó para ofrecer a los equipos profesionales femeninos de clubes mayores oportunidades de competir a nivel global, al tiempo que se apoya en el éxito del torneo insignia de selecciones, la Copa Mundial Femenina.

El Tip: La Copa de las Campeonas también se apoya en el creciente número de competiciones regionales de clubes, encabezadas por el éxito de la Champions Femenil.

“Se está viendo mucha más atención y crecimiento del deporte, y creo que eso es realmente lo que estamos tratando de hacer: no centrarnos sólo en las selecciones nacionales, sino ahora ayudar, hacer crecer, desarrollar y estimular el entorno semanal de las jugadoras, y eso, de nuevo, tiene estándares mínimos. Pasa por inversión financiera. Por crear competiciones”, explicó Jill Ellis, directora de la FIFA.

Ellis, exentrenadora de la selección femenina de Estados Unidos, dijo a AP que el Nu Stadium fue elegido porque es un recinto específico de fútbol y de un tamaño adecuado (26.700) para la competición.

Ellis señaló que la FIFA ya había anunciado que apuntaba al área de Miami, que en los últimos años ha demostrado apoyo comunitario al futbol mediante una variedad de competiciones. También se consideraron el uso horario y las temperaturas suaves del invierno, así como el hecho de que Estados Unidos cuenta con una sólida liga profesional nacional, la National Women’s Soccer League.

2.3 millones de dólares obtuvo el Arsenal con el campeonato

Además del Club América, el Barcelona y el representante de la Conmebol, equipos de África, Asia y Oceanía competirán por el cuarto cupo en Miami.