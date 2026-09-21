El City suma quinto título y sigue de líder

HAALAND empuja el balón para el último gol del encuentro, ayer

El Manchester City quedó en solitario en la cima de la Premier League con una victoria 5-3 sobre el Sunderland.

El nuevo entrenador Enzo Maresca amplió a cinco triunfos su inicio perfecto esta temporada y llega al parón internacional con tres puntos de ventaja sobre el campeón defensor Arsenal.

Pero eso no cuenta ni la mitad de la historia de un partido caótico en el Etihad Stadium, en el que el City desperdició dos veces la ventaja y el delantero del Sunderland Brian Brobbey eclipsó a Erling Haaland con un triplete.

Al final fue el noruego quien puso fin a la valiente resistencia de los visitantes con el quinto gol del City a los 81 minutos.

El Manchester United lo dejó aún más tarde para rescatar un empate 1-1 en Fulham y evitar tres derrotas seguidas en todas las competiciones. El disparo de Matheus Cunha, muy desviado, en el minuto 89 le dio al equipo de Michael Carrick un punto en Craven Cottage.

Alexander Isak anotó su cuarto gol de la temporada en la victoria 1-0 del Liverpool sobre el Bournemouth, y el Leeds empató 0-0 con el Crystal Palace.

Maresca continúa con un récord perfecto después de asumir posiblemente la tarea más desalentadora del futbol al sustituir Guardiola durante el verano. Encargado de la responsabilidad de continuar la era sin precedentes de éxito del City, que incluyó seis títulos de liga y una Champions League entre 17 trofeos importantes, ha tenido el mejor inicio posible en términos de resultados.

Pero es probable que el City tenga que ajustarse defensivamente si quiere poner fin a una sequía de títulos de dos años.

“Preferiría ganar 1-0 que 5-3”, dijo. “Siempre estoy tratando de ver qué podemos hacer mejor. Dos de los tres goles que encajamos han sido demasiado fáciles”.

El Sunderland repetidamente encontró huecos, anotando tres goles y creando numerosas ocasiones para sumar más.

El Manchester City desperdició dos veces la ventaja en la primera mitad antes de irse al descanso arriba 3-2.

El gran fichaje, Enzo Fernández abrió el marcador en el noveno minuto con un tiro libre que se curvó hacia el primer palo, pero Brobbey se coló a espaldas de la defensa para igualar rápidamente.

Rayan Cherki devolvió la ventaja al equipo local con un remate raso desdedentro del área antes de que Brobbey igualara por segunda vez, ya que el Sunderland volvió a aprovechar una defensa floja del Manchester City.

Antoine Semenyo clavó un disparo raso junto al portero del Sunderland Robin Roefs poco antes del descanso y marcó el segundo al 57’ para darle al Manchester City algo de aire.

Brobbey completó su triplete al empujar el balón sobre la línea desde corta distancia y Ruben Dias tuvo que despejar sobre la línea para evitar que el partido volviera a quedar igualado con un autogol.

El séptimo gol de Haaland en sus últimos cinco partidos evitó un final tenso y aseguró que el City quede en solitario en la cima después de la sorprendente derrota del Arsenal el sábado ante el Brighton.

“Es mucho mejor ganar partidos. Es mejor tener tres puntos más que no, pero es bastante temprano (en la temporada)”, comentó Maresca.

Por otra parte, fue un regreso ganador a la casa Bournemouth para el entrenador del Liverpool Andoni Iraola después de dejar el club de la costa sur al final de la temporada pasada.

El técnico español tuvo tres temporadas exitosas en el Vitality Stadium antes de hacerse cargo en Anfield.

Tuvo que agradecer a Isak la segunda victoria liguera del Liverpool en la campaña, con el internacional sueco aportando una definición serena desde corta distancia a los 57 minutos.

El delantero de 170 millones de dólares soportó una primera temporada difícil en el Liverpool que se vio interrumpida por lesiones. Pero ha comenzado de manera impresionante esta temporada con cuatro goles en cinco apariciones en la liga.

El Leeds mantuvo su inicio invicto de la temporada con un empate 0-0 en casa ante el Crystal Palace y, después de luchar contra el descenso la temporada pasada, es quinto en la clasificación.

Por su parte, en la Serie A, de Italia, Lautaro Martínez rescató al Inter de Milán con dos goles en la segunda parte y el campeón defensor empató 2-2 ante la Roma en su choque entre líderes de la tabla.

Esta vez no fue Donyell Malen quien anotó para la Roma, sino Manu Koné.