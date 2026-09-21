Real Madrid con dos victorias en 12 visitas al Metropolitano

El Atlético de Madrid recibió el primer derbi de la temporada y con dos tantos en la parte complementaria se llevó la victoria frente al Real Madrid por marcador de 2-1. El partido cambió por completo tras la expulsión de Dean Huijsen.

Los merengues llevan 12 visitas al Metropolitano desde su inauguración en 2017 y desde entonces sólo tienen 2 victorias, 4 empates y 6 derrotas. La primera vez que salieron con la mano en alto fue en 2019, cuando Santiago Solari estaba en el banquillo (3-1). La segunda ocasión fue con Carlo Ancelotti como entrenador del conjunto de Valdebebas.

El primer tiempo fue parejo en la cancha del Riyadh Air Metropolitano, con pocos tiros a puerta por parte de ambos equipos, aunque los colchoneros casi pierden a Cristian Romero, quien vio la tarjeta roja al minuto 38, pero el VAR llamó al silbante para que revisara la acción y el cartón fue cambiado para el argentino.

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El Dato: El último enfrentamiento entre el Atlético y el Real Madrid en el Vicente Calderón fue en mayo del 2017 en la Champions League, con victoria 2-1 de los colchoneros.

El momento que cambió el partido para ambas escuadras se dio al inicio de la parte complementaria. Al minuto 52 de juego, Dean Huijsen cometió una falta infantil dentro de su propia área sobre Giuliano Simeone que le dio un penalti al Atlético de Madrid; el defensor español vio la tarjeta roja y Alejandro Grimaldo cambió la pena máxima por gol para abrir el marcador.

Los locales no tardaron en ampliar la ventaja y al 59′ de tiempo corrido, Giuliano Simeone llegó a línea de fondo para mandar un servicio certero cerca del punto de penalti, donde apareció el canadiense Jonathan David para marcar el segundo tanto del compromiso, poniendo contra las cuerdas a los merengues.

Uno de los jugadores del Real Madrid que tiene pésimos números en la cancha del Atlético de Madrid es Vinícius Jr. El brasileño no ha podido marcarle al rival de la ciudad en nueve partidos; solo tiene dos asistencias, 14 remates y de esos cinco fueron a puerta.

José Mourinho llevó a cabo algunos cambios en busca del tanto que metiera a su equipo en el partido, pero la respuesta de los blancos llegó muy tarde en el compromiso. Fue al minuto 89 cuando Antonio Rüdiger se levantó dentro del área de los colchoneros para rematar de cabeza y acercar en el marcador al Real Madrid.

En los minutos finales del compromiso, Diego Pablo Simeone sintió la presión del conjunto rival y el poco apoyo de la afición rojiblanca, por lo que decidió voltear para pedirle a los fans que no dejaran de alentar al equipo en el momento que más lo necesitaban.

Tras el compromiso en el Metropolitano, José Mourinho salió a conferencia de prensa y el técnico portugués se quejó sobre el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias, mostrando un papel con dos imágenes que mostraban acciones del partido, las cuáles para el entrenador del equipo merengue eran de tarjeta roja para el Cuti Romero y Kang-In Lee.

El Barcelona es líder de la contienda con 21 unidades, con diferencia de cinco puntos sobre el Atlético de Madrid y seis unidades de su acérrimo rival, el Real Madrid, que se encuentra en el cuarto puesto del torneo local; solo una vez en la historia los blancos se han sobrepuesto a una desventaja de este tipo en LaLiga y fue en la temporada 2006/2007 con Fabio Capello en el banquillo. El primer Clásico de la campaña es el 25 de octubre en el Camp Nou.