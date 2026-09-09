La esposa del padrino: Un precio que no puedes pagar, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical La esposa del padrino: Un precio que no puedes pagar sigue a una mujer que se casa con un hombre poderoso, pero sigue enfrentando dificultades por confusiones.

¿De qué trata La esposa del padrino: Un precio que no puedes pagar?

La esposa del padrino: Un precio que no puedes pagar sigue la historia de Elena, una joven que sufre el rechazo y la humillación pública de su prometido, quien se casa con Renata, otra mujer, para darle el apellido a su hijo sin importarle los sentimientos de la protagonista.

Tras sufrir tantos abusos, Elena llega a su límite y finalmente decide cortar todo lazo con su clan. Ella busca un aliado con el poder suficiente para ejecutar su revancha. Así conoce a Dante Moretti, el temido y poderoso Don del submundo criminal.

Ambos acuerdan un matrimonio de conveniencia, una alianza que la convierte de una víctima repudiada a convertirse en la intocable Esposa del Padrino. Sin embargo, cuando se reencuentra con su pasado, no será tan fácil que le den su lugar.

¿Dónde ver La esposa del padrino: Un precio que no puedes pagar?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de ShortMax. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. También parcialmente en canales como YouTube, TikTok y Facebook. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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El harén apocalíptico del esposo héroe: Tras el apocalipsis, la tierra quedó contaminada y ya no se podía cultivar. Sam, que solo podía sobrevivir recogiendo basura, despertó accidentalmente un sistema y logró hacer un contrato con tres bellezas. Cuando el nivel de afecto de ellas aumentaba, él podía obtener comida, medicinas, armas e incluso semillas superiores. Paso a paso, se convirtió en el rey del apocalipsis.

Te metiste con la chica equivocada: Sienna, una chica que es heredera de un imperio armamentístico cuya identidad permaneció oculta por su seguridad durante toda su vida. Con 21 años de edad, su madre finalmente le presenta al hombre que es su prometido, Vicente Morán, el futuro Don de la Nueva Capital cuya familia controla toda la costa este. Un hombre implacable que cuenta con una enorme debilidad.

Renacida como la novia del dragón durmiente: Freya, una humana, renace la noche en que debe elegir esposo. Ahí es cuando rechaza al príncipe heredero dorado que la destruyó y despreció en su vida pasada. Contra todo pronóstico, ella elige ante la corte al tío maldito del príncipe, Lucian, el duque dragón negro y plateado que ha estado dormido durante un año. Todos ríen, creyendo que se ha casado con un hombre medio muerto, pero Freya sabe que el dragón dormido despertará.

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