Este miércoles 9 de septiembre se dio a conocer la muerte del aclamado periodista Óscar Mario Beteta, especialista en finanzas, economía y análisis político, reconocido con tres Premios Nacionales de Periodismo.

El conductor falleció de cáncer a los 70 años de edad en el Hospital ABC de Santa Fe. El conductor tenía más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación y fue considerado un referente del periodismo

Muere Óscar Mario Beteta, reconocido periodista mexicano, a los 70 años de edad ı Foto: Especial

¿Quién era Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta fue un destacado periodista, economista y conductor mexicano especializado en temas financieros, económicos y de coyuntura política.

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Nació el 13 de enero de 1956 en la Ciudad de México. En el ámbito profesional, se formó como licenciado en Economía en la Universidad Anáhuac y cursó posgrados en el extranjero, incluyendo una maestría en Finanzas por la Universidad de Exeter.

Antes de dedicarse de lleno a los medios, se desempeñó en el sector financiero como corredor de bolsa en la Bolsa Mexicana de Valores y directivo en instituciones bancarias como Banamex y Serfín. Combinó este perfil técnico con la comunicación, comenzando en Canal 11 al inaugurar el primer noticiero bursátil de la televisión nacional.

Su trayectoria consolidada abarcó más de tres décadas al aire, destacando como la voz titular del icónico espacio En los Tiempos de la Radio en Radio Fórmula durante unos 30 años, además de colaborar como titular en plataformas como El Heraldo de México y escribir columnas de opinión política y financiera como Cúpula Empresarial en diarios de la talla de El Universal y Milenio.

A lo largo de su carrera recibió múltiples galardones, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica y la Presea José Pagés Llergo.

En su vida privada, Beteta mantuvo un perfil enfocado en su entorno familiar y cercano. Contrajo matrimonio con la empresaria Araceli Peraza, con quien compartió una celebración íntima acompañada por sus hijos y allegados.

Asimismo, participó de manera constante en organismos civiles, habiendo sido miembro del Consejo Consultivo de Unicef México y del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

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