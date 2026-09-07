Alejandro Machuca: ¿De qué murió el periodista deportivo?

Durante el transcurso del domingo se confirmó que el periodista deportivo que colaboró por muchos años en el programa de televisión Zoom Deportivo, Alejandro Machuca, perdió la vida.

Ante la noticia del fallecimiento del periodista chileno Alejandro Machuca, muchos compañeros del gremio expresaron mensajes de despedida y recordaron su paso por los medios.

Por medio de una publicación en redes sociales, Álvaro Sanhueza compartió que recientemente mantuvo una conversasión con Machuca, quien le contó que iba saliendo de la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI), y que quería que se vieran.

“No creo lo de Alejandro Machuca. Hablamos el 31 de julio. Me mandó audio y luego conversamos… Me contó que venía saliendo de la UTI y quería venir al hotel en Los Vilos. Estuvimos juntos en Francia 98. Me golpea la noticia. Fuimos contemporáneos en TVN” se lee en la publicación.

No creo lo de Alejandro Machuca. Hablamos el 31 de julio. Me mandó audio y luego conversamos… Me contó que venía saliendo de la UTI y quería venir al hotel en Los Vilos. Estuvimos juntos en Francia 98.

Me golpea la noticia. Fuimos contemporáneos en TVN. pic.twitter.com/UH9lkO2FPH — Alvaro Sanhueza (@AlvaroSanhueza) September 6, 2026

¿De qué murió Alejandro Machuca?

Se presume de manera preliminar que el periodista deportivo perdió la vida por un coma diabético el pasado 6 de septiembre a los 65 años de edad; sin embargo, esta información no ha sido confirmaba de manera oficial.

De acuerdo con diversos medios locales, los restos de Alejandro Machuca se están velando en la Capilla Número 1 del Cementerio Católico, ubicado en la comuna de Recoleta en el sector norte de Chile.

¿Quién era Alejandro Machuca?

Alejandro Machuca Carvajal nació en 1969, y es reconocido por su paso en el programa Zoom Deportivo, en el que aparecía junto a Sergio Livingstone, Pedro Carcuro o Fernando Solabarrieta.

El periodista deportivo salió de la pantalla chica de manera abrupta en el año 2000 después de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Sídney, por lo que se comenzaron a generar muchas especulaciones sobre el posible motivo que existía detrás de su partida.

En el 2015 Alejandro Machuca Carvajal compartió el motivo por el que salió del programa, y dijo que durante la década de los 90 estuvo dentro de una vida de excesos por su fama.

Precisó que tuvo una relación sentimental con alguien de su área de trabajo, y que se terminó su contrato sin que le dieran razones específicas; sin embargo, aseguró que esto fue consecuencia de la suma de varias cosas: “cavé mi propia tumba“ dijo.

Antes de su sensinble fallecimiento, Alejandro Machuca Carvajal trabajó como director de Comunicaciones desde el 2012 hasta la actualidad en CDN Media Group, la empresa chilena especializada en la gestión y producción de ferias, congresos y eventos.

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