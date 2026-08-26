Veracruz: 4.0 ataque contra periodistas

ESCENA en la que se suscitó la agresión en contra de los profesionales veracruzanos

Es el 3.0 en Poza Rica en el año

Por tercera vez en menos de ocho meses este año, periodistas de Veracruz fueron víctimas de un ataque por parte de grupos armados en Poza Rica, municipio que representa el epicentro urbano más poblado y de mayor relevancia en la zona norte del estado.

El ataque fue, asimismo, el cuarto del año en contra de comunicadores en el estado de Veracruz.

La noche del lunes, el reportero Elí Martínez, colaborador de medios como Noreste y Radio Fórmula Poza Rica, fue levantado en este municipio, tras ser víctima de un ataque armado junto a su compañero de profesión Raymundo Perdomo, aunque 10 horas después fue localizado a salvo.

El Dato: ARTÍCULO 19 emitió una alerta urgente tras la desaparición de Iván Michel Atilano, locutor de la emisora Radio Evolución 98.5 FM, en Oaxaca, el fin de semana pasado.

De acuerdo con la secuencia de hechos consignada por medios locales, la agresión ocurrió durante la noche del lunes. Los periodistas se encontraban sobre sus motocicletas, cuando fueron interceptados por hombres armados. Perdomo alcanzó a huir, mientras Elí Martínez fue alcanzado por los hombres armados y fue privado de la libertad.

En el lugar de la agresión también fueron localizados artefactos conocidos como “ponchallantas”, presuntamente utilizados para dificultar el paso de las unidades policiales.

6 periodistas han sido asesinados en el año en el país

Horas más tarde, se reportó que Elí Martínez estaba bajo resguardo de la Policía Ministerial en Poza Rica, aunque hasta el cierre de esta edición no había información oficial del caso ni más detalles del ataque.

Por lo tanto, se desconoce el estado de salud tanto de Raymundo Perdomo, quien alcanzó a huir, como el de Martínez.

En Poza Rica, en enero y junio de este año fueron asesinados los periodistas Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdés, respectivamente.

El asesinato de Ramírez Castro ocurrió durante la madrugada del 8 de enero, cuando un grupo armado le disparó en varias ocasiones mientras conducía su vehículo en la calle 20 de Noviembre.

Horas después del asesinato de Ramírez Castro desaparecieron su novia y una amiga de ambos, después de acudir al sepelio del periodista en Poza Rica, y hasta la fecha no han sido localizadas.

Luis Ángel López Valdés, quien trabajaba para el medio Vanguardia de Veracruz, murió luego de haber sido atacado con arma de fuego durante la madrugada del jueves 11 de junio.

Aunque no fue en Poza Rica, otro caso de ataques contra periodistas fue el de Roxana Guzmán, quien fue secuestrada en su propio domicilio en Nanchital por personas armadas, y posteriormente fue encontrada sin vida.

Hasta el momento hay nueve personas detenidas por la desaparición y asesinato de la periodista.

Por este caso es investigado igualmente el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a quien se le acusa de ser el presunto autor intelectual de la privación de la libertad y homicidio de la profesional de la información.

En 2026, Veracruz es la entidad que registra más asesinatos de periodistas, con tres casos, de acuerdo con la base de datos de la organización Artículo 19.