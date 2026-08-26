Crece en Querétaro con Kuri desaparición 128% y feminicidio, 55%

La prevalencia delictiva, que ha acumulado un incremento de 41.8 por ciento en el gobierno del panista Mauricio Kuri en Querétaro, es visible en delitos de alto impacto como la desaparición de personas y el feminicidio, que escalaron 128 y 55 por ciento, respectivamente.

Los casos de homicidio por razón de género crecieron 55.6 por ciento al comparar 2021, año en que asumió el cargo el empresario Kuri González, con 2025. El banco de datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en 2021 se registraron nueve denuncias y para 2025 el número ascendió a 14.

El Dato: EL COSTO a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares queretanos representa $7 mil millones, equivalente a un promedio de $7 mil 291 por persona afectada.

Al mismo tiempo, los casos de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad tuvieron un incremento de 129 por ciento al comparar los 58 meses y medio que van del gobierno de Kuri, con el mismo lapso de su antecesor Francisco Domínguez Servién.

Del 1 de octubre de 2021 —día en que rindió protesta Mauricio Kuri— al 25 de agosto de 2026, se registraron 380 personas desaparecidas, mientras que del 1 de octubre de 2015 al 25 de agosto de 2020 se reportaron 167 casos.

35 por ciento de hogares tuvo, al menos, una víctima de delito

RADIOGRAFÍA. De las 380 personas desaparecidas en lo que va del mandato de Kuri González, 297 son hombres y 83, mujeres. Los cinco municipios con más casos son: Querétaro (208), San Juan del Río (40), El Marqués (31), Corregidora (35) y Tequisquiapan (10).

Durante el periodo actual, resalta el aumento de mujeres desaparecidas, ya que casi se han triplicado los casos, pues en 2022 —primer año completo de Kuri— ocurrieron 10, mientras que en 2025 aumentaron a 28. En el caso de los hombres, el reporte pasó de 35 expedientes en 2022 a 86 en 2025, lo que representa un aumento de 145.7 por ciento.

En cuanto al rango de edad en lo que va del mandato de Kuri, las personas de 25 a 29 años han sido las más afectadas, ya que suman los mayores casos de desapariciones, al haber 55 casos, de los cuales 44 son hombres y 11, mujeres.

Las personas de 15 a 19 años son el segundo grupo más afectado de gente desaparecida, ya que este rango lo conforman 51 víctimas, de las cuales 30 son hombres y 21, mujeres.

Crecen 128% desapariciones y 55% feminicidios con Kuri en Querétaro ı Foto: Especial

EL MODUS. Al ofrecer una explicación sobre este fenómeno, Brenda Ivonne Rangel Ortiz, presidenta y fundadora de la colectiva Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro, señaló que en la entidad se ha detectado un aumento de casos en los que las víctimas son contactadas mediante mensajes de texto o WhatsApp con supuestas ofertas de empleo, y posteriormente desaparecen.

“Los queretanos han sido desaparecidos propiamente por redes sociales, por invitaciones a trabajos laborales que son mentiras”, expuso a La Razón.

Subrayó que, recientemente, la colectiva notificó a una familia sobre la localización de un queretano en Jalisco, quien habría sido víctima de este tipo de reclutamiento, pero no todas las familias tienen la fortuna de ver el regreso de sus seres queridos.

De acuerdo con la colectiva, las personas que actualmente concentran el mayor número de reportes de desaparición tienen aproximadamente entre 17 y 28 años.

Entre los municipios donde han identificado casos se encuentran Corregidora, Huimilpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Amealco, Cadereyta y San Juan del Río.

SIN ARTICULACIÓN. La activista reconoció que existe apertura por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, pero consideró que persisten problemas de coordinación que retrasan las investigaciones y las acciones de búsqueda.

“Desafortunadamente tenemos lo que pasa en todo el país: las investigaciones son muy lentas, no hay una colaboración, no hay una coordinación como tal entre la comisión de búsqueda y la fiscalía”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que en Querétaro exista un patrón similar al registrado en otras entidades, donde se han localizado restos humanos en sitios utilizados para ocultar cadáveres, indicó que la colectiva no ha identificado, hasta ahora, una recurrencia de ese tipo en el estado.

Precisó que las localizaciones de restos realizadas por sus representantes han ocurrido a partir de carpetas de investigación, pero hasta el momento no han encontrado un patrón específico de fosas o sitios de ocultamiento de restos humanos.

RECURSOS HUMANOS. Sin embargo, la especialista agregó que es indispensable aumentar los recursos destinados a las instituciones encargadas de localizar a personas desaparecidas, tanto económicos como humanos.

“Necesitamos recursos. No solamente recursos económicos, recursos humanos para poder hacer las búsquedas, para poder hacer las investigaciones y que sean rápidas”, refirió.

Finalmente, la colectiva hizo un llamado a las autoridades para atender con mayor rapidez los reportes y escuchar a las familias de las personas desaparecidas.