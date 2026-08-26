Agreden a edil; llegó hace 4 días

LA ALCALDESA de Paraíso, Eliza Hernández Flores, el 22 de agosto pasado

APENAS CUATRO días después de que asumió el cargo, la alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco, Eliza Hernández Flores, fue víctima de un ataque armado, cuando sujetos no identificados balearon su casa ayer durante la madrugada.

De acuerdo con los reportes, los agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta y realizaron al menos tres detonaciones de arma de fuego contra el domicilio de la nueva munícipe.

En el lugar fueron localizados al menos tres casquillos percutidos y no se reportaron personas lesionadas por estos hechos.

En entrevista, Hernández Flores reconoció que recibió amenazas antes de tomar protesta como presidenta municipal, aunque no dio más detalles sobre el tema.

También informó que tomará las acciones legales correspondientes y descartó presentar su renuncia al cargo.

Mencionó que hasta ayer no había sostenido comunicación con el gobernador Javier May tras los hechos, aunque no descartó sostener un diálogo con el mandatario de Tabasco en los próximos días.

Eliza Hernández rindió protesta apenas el 22 de agosto pasado, luego de que el presidente municipal Alfonso Baca Sevilla solicitara licencia tras conocerse que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de abuso de autoridad y mal manejo de los recursos del erario.