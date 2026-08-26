Catean colegio católico; indagan una red de trata

ELEMENTOS de la Policía de Nuevo León acompañaron la diligencia ministerial en la escuela particular de Monterrey

LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de Nuevo León realizó cateos simultáneos en un colegio y vivienda ubicados al sur de Monterrey y en San Nicolás de los Garza, como parte de una investigación en torno a una presunta red de delitos sexuales y trata de personas, aunque no reportó que haya habido personas detenidas.

Uno de los cateos se realizó en el Colegio Tonallí, ubicado en la comunidad de El Uro, al sur de Monterrey. Mientras tanto, de manera simultánea, agentes ministeriales realizaron una diligencia paralela en la vivienda de una persona que trabaja en el colegio, localizada en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El Colegio Tonallí de Monterrey es un centro educativo de carácter privado que ofrece educación bilingüe, mixta y católica —de inspiración ignaciana— para los niveles de maternal, preescolar, primaria y secundaria.

El Tip: LA AVERIGUACIÓN está encabezada por el Destacamento Especializado en Razón de Género de la Fiscalía de Nuevo León, debido a la naturaleza de los hechos investigados.

Ahí, elementos de Servicios Periciales y personal especializado en la investigación de trata de personas inspeccionaron las instalaciones y aseguraron diversos indicios; entre el material decomisado hay equipo de cómputo y teléfonos celulares, que serán analizados con el fin de obtener pruebas respecto a los delitos mencionados y también respecto de presunta pornografía infantil.

El operativo ocurrió en un periodo sin actividades académicas regulares y, de acuerdo con medios locales, el personal docente y administrativo se encontraba en el plantel por labores previas al inicio del ciclo escolar, como la entrega de útiles y la preparación de aulas.

2 horas estuvieron los agentes dentro del plantel

El despliegue de agentes y peritos generó desconcierto entre el personal, al que no se le informó sobre el motivo de la presencia de las autoridades; sin embargo, los trabajadores permanecieron en el lugar, a la espera de instrucciones de sus superiores.