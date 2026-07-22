Alianza de Medios MX exige justicia por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva

El homicidio del comunicador Francisco Alejandro Leyva Aguilar generó una ola de indignación entre las organizaciones de prensa nacional.

Un nuevo ataque contra la libertad de expresión sacude a México; el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, desatando la indignación de la Alianza de Medios MX, que exige una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer el crimen.

Este lamentable suceso, donde Leyva Aguilar fue atacado por hombres armados en un puesto de comida, subraya la urgente necesidad de garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país; la organización de medios enfatiza que ninguna crítica o investigación debe ser motivo de violencia.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, conocido por su columna “El Zumbido del Moscardón”, era crítico del poder, abordando temas políticos y de interés público; su trayectoria también incluyó la dirección general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), lo que resalta su relevancia en Oaxaca.

TE RECOMENDAMOS: Resolución electoral TEPJF tumba parte de las sanciones del INE al partido PAZ y ordena nueva revisión

Francisco Alejandro Leyva . ı Foto: Especial.

Alianza de Medios MX insiste en que se deben agotar todas las líneas de investigación

Hasta el momento, el móvil del asesinato no ha sido determinado públicamente; sin embargo, la Alianza de Medios MX insiste en que las autoridades deben agotar todas las líneas de investigación, incluyendo su labor periodística, práctica recurrente en México.

“El asesinato de un periodista constituye una grave afrenta a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada”, declaró la Alianza de Medios MX; refleja la preocupación por la impunidad en México, donde la violencia contra la prensa es alarmante.

La organización subraya la importancia de que este crimen no quede impune; las autoridades federales y estatales deben asegurar condiciones de seguridad para que periodistas y comunicadores ejerzan su profesión sin temor a amenazas, intimidaciones o agresiones.

Este caso se suma a la alarmante lista de periodistas asesinados en México, país considerado uno de los más peligrosos para la prensa; la impunidad en estos crímenes perpetúa un ciclo de violencia que silencia voces y limita el acceso a la información veraz para la ciudadanía.

La Alianza de Medios MX hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Oaxaca para que demuestren un compromiso real con la justicia, garantizando que los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean identificados y procesados conforme a la ley; México merece una prensa libre y segura.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR