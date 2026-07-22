Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva, en Oaxaca

El periodista y ex director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Francisco Alejandro Leyva fue asesinado a balazos la mañana del miércoles en el municipio de San Pablo Etla.

La agresión ocurrió en inmediaciones del fraccionamiento Esmeralda, cerca de un establecimiento comercial y a unas cuadras del domicilio del comunicador.

De acuerdo con los primeros reportes, Leyva Aguilar recibió varios impactos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar. Policías y personal de emergencia acudieron a la zona después de recibir el reporte de la agresión.

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara condenó el asesinato y dijo que Leyva fue un “periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones”.

Añadió que su gobierno seguirá “siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión y ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”.

Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico.



Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) July 22, 2026

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FGR