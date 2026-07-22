Más de 2 mil 752 mdp de derrama económica deja La Gran Escapada 2026 en QRoo: SEDETUR

Ciudad de México.- — Quintana Roo se posicionó como uno de los grandes protagonistas de la segunda edición de La Gran Escapada 2026 conocida también como El Buen Fin del Turismo, con 276 establecimientos participantes, lo que generó una derrama económica aproximada de 2 mil 752 millones de pesos en la entidad, lo que representa una de las más altas de toda la campaña nacional de turismo interno y de mayor importancia en México, celebrada del 18 al 21 de junio de 2026 en la capital del país, informó el secretario de Turismo en el estado, Bernardo Cueto Riestra.

Explicó que la oferta de Quintana Roo estuvo centrada en alojamiento, tour operadores y agencias de viajes, con Cancún, Tulum e Isla Mujeres como los destinos de mayor participación. El turismo de naturaleza y aventura, sol y playa, y familiar fue el sello distintivo del estado, con promociones de hasta el 60% de descuento y una oferta ampliamente digitalizada, el 53% de las promociones operó en canal mixto y el 10% exclusivamente en línea.

Cueto Riestra, dijo que: “En Quintana Roo seguimos consolidándonos como un destino que abre oportunidades para todas y todos. Los resultados de La Gran Escapada 2026 demuestran la fortaleza de nuestro sector turístico”.

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Asimismo, reiteró que la confianza que inspira Quintana Roo y el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y nuestras comunidades. Cada visitante que disfruta de nuestros destinos impulsa la prosperidad compartida, genera bienestar para las familias quintanarroenses y nos fortalece como la Capital Mundial de las Vacaciones”.

“Los resultados obtenidos por Quintana Roo en la estrategia nacional La Gran Escapada 2026 confirman el liderazgo de nuestro estado en el turismo nacional. Haber registrado una de las mayores derramas económicas del país, con una oferta innovadora, altamente digitalizada y respaldada por 276 establecimientos participantes, refleja la competitividad de nuestros destinos y la capacidad del sector para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, puntualizó.

El titular de la Secretaría Estatal de Turismo (SEDETUR) recalcó: “Seguiremos impulsando con el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, estrategias que fortalezcan el turismo interno y consoliden al Caribe Mexicano como la Capital Mundial de las Vacaciones, generando más visitantes, mayor inversión y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses”

Por su parte el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano reconoció que “Quintana Roo continúa siendo el gran embajador del turismo mexicano ante el mundo, y La Gran Escapada demostró que también lo es para los propios mexicanos. Cancún, Tulum e Isla Mujeres encabezaron una de las derramas más importantes de toda la campaña”.

La Gran Escapada es impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en coordinación con Concanaco Servytur, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y los gobiernos de las 32 entidades federativas.

Esta estrategia en su segunda edición cerró con una derrama nacional de 44 mil millones de pesos, 10% más que en 2025, con 6 mil 557 establecimientos de las 32 entidades, 114 mil experiencias turísticas ofertadas y 280 millones de impactos en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.

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FGR