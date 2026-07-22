Atacan a fuerzas estatales tras multihomicidio en Zacatecas

EN EL CUARTEL general de la 11/a. Zona Militar se llevó a cabo, el domingo pasado, el reforzamiento del operativo puesto en marcha a raíz de la localización de 10 cuerpos de personas —cinco de ellos colgados de un puente— en tres municipios de la entidad, con el despliegue de más de 400 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Durante un operativo para dar con los responsables del asesinato de 10 personas en Zacatecas, fueron atacados con disparos de arma de fuego elementos de las fuerzas de seguridad estatales en la comunidad de Montemariana, municipio de Fresnillo.

Estos hechos ocurrieron casi de manera simultánea a la aparición de un video en el que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa se adjudican el multihomicidio y lanzan amenazas contra el gobernador David Monreal, a quien señalan de tener un supuesto pacto con ellos, además de desafiar la llegada de fuerzas federales de seguridad a la entidad.

Sobre este último punto, el Gobierno federal anunció que contempla un reforzamiento adicional de la seguridad local, luego del hallazgo de los 10 cuerpos en tres puntos distintos de la entidad el fin de semana pasado.

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UN SINALOENSE. Aunque no ofreció mayores detalles de la agresión armada en contra de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), el Gobierno estatal informó que, como resultado de la Operación Rastrillo, después del ataque armado en contra de los policías, fue detenido un presunto agresor y se dio el aseguramiento de un tercer vehículo que habría sido utilizado para cometer el multihomicidio.

EL DATO: EL ARRESTADO dijo pertenecer al grupo delictivo de Los Cabrera, proveniente de Durango, y le fueron asegurados un arma, un auto con alteraciones y 36 ponchallantas.

Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad de Zacatecas, reveló que la persona capturada es originaria de Sinaloa y portaba un arma corta, un vehículo, drogas y ponchallantas.

Por su parte, durante un mensaje a la opinión pública, el fiscal general estatal, Cristian Paul Camacho, detalló que las investigaciones permitieron ubicar un automóvil presuntamente utilizado por los homicidas para trasladar a las 10 víctimas del asesinato y el vehículo era procesado, por lo que se espera obtener de él huellas dactilares y otros elementos que permitan identificar a los responsables.

Ayer por la noche se dio a conocer que tres personas vinculadas a una célula delictiva fueron capturadas por presuntamente estar implicadas en el homicidio múltiple. Con las nuevas aprehensiones, son cinco detenidos relacionados con la ejecución de las personas durante el fin de semana en la entidad.

GRABACIÓN POLÉMICA. Sobre el video en que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa se adjudican el crimen de una decena de personas, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo en conferencia de prensa “que en las últimas horas ha circulado en redes sociales información falsa y tendenciosa que busca engañar a la población y desacreditar a las fuerzas de seguridad”.

“No vamos a permitir que esto suceda y por eso queremos invitar a toda la población a que nos mantengamos unidos y, sobre todo, a que nos mantengamos informados a través de los canales oficiales”, puntualizó, al comprometer que el Gobierno del estado hará el mejor esfuerzo para que la sociedad zacatecana cuente con información veraz y oportuna.

En el video, que se viralizó en redes sociales, unos 20 encapuchados fuertemente armados, que exhiben una manta del Cártel de Sinaloa con alusión a la facción de El Mayito Flaco —Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael El Mayo Zambada—, se atribuyen los homicidios y dicen que asesinan a quienes no se someten y respetan los acuerdos con dicha organización.

22 Años tiene el único capturado vinculado al multihomicidio

“Le pedimos, señor gobernador, que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra corporación, ya que por nuestra parte estamos cumpliendo, y para muestra ahí está lo que nos encargó”, dice uno de los hombres que aparece en el video.

En la grabación, el sujeto armado también desafía al general de Brigada Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la V Región Militar, por enviar a las fuerzas especiales al estado de Zacatecas.

“No piense que nos intimida con sus pu… fuerzas especiales que acaban de arribar al estado”, señala.

“SON COBARDES”. En respuesta, Reyes Mugüerza calificó la grabación como un “montaje falso con tintes políticos” y afirmó que el Gobierno zacatecano no sostiene ni sostendrá pactos con integrantes de la delincuencia organizada.

Por su parte, Medina Mayoral se refirió a los autores de la matanza y declaró que “les va a caer toda la fuerza del Estado”.

Sin referirse al video en el que aparecen los supuestos asesinos, dijo que los autores del crimen “son unos cobardes y los vamos a encontrar”.

Las autoridades zacatecanas habían descartado un incremento en los niveles de violencia en el estado y que en la aparición de 10 cadáveres el sábado estuviera detrás la disputa por parte de grupos de la delincuencia organizada.

“No considero que sea un repunte y disputa tampoco pareciera, porque la disputa de territorio la tienen más hacia el sur; tenemos identificados los grupos de calor, pero dejemos que la fiscalía haga su trabajo; no considero que haya un repunte y una acción encaminada a eso”, dijo David Monreal, en conferencia de prensa el lunes.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum, al tocarse este tema durante su conferencia, afirmó que se reforzará la seguridad en la entidad y encomendó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentar un balance de la atención que se ha dado al tema.

BLANCO RECURRENTE ı Foto: Especial

Afirmó que el Gabinete de Seguridad ya colabora para que se consiga el arresto de las personas que resulten responsables de este episodio violento.