Mamá de niña muerta, por indagar feminicidio

MANIFESTANTES realizaron ayer una protesta frente a instalaciones de la fiscalía especializada en investigación de delitos contra menores de Tamaulipas, en Tampico

La madre de la menor que falleció durante un campamento en una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, exigió que el caso se investigue como feminicidio.

En entrevista con medios locales, Alejandra Quintos afirmó que la muerte de la pequeña de 13 años ocurrió en circunstancias que, en su valoración, ameritan dicha clasificación delictiva.

EL TIP: LA ACADEMIA Militarizada de Marina Doenitz está incorporada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, pero no cuenta con permisos de instancias castrenses.

“No es homicidio, tiene que haber una corrección: es feminicidio. La mataron peor que un animal… Sufrió un montón de vejaciones, humillaciones. Quiero justicia, la carpeta está abierta, pero no hay detenidos, ni en prisión preventiva”, manifestó.

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Ayer, la madre de la menor acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) para continuar las diligencias encaminadas a fortalecer la carpeta de investigación del caso.

Junto a familiares, amigos y ciudadanos, realizó una protesta frente a la instancia estatal para exigir avances concretos en la investigación y la detención de los presuntos responsables.

Alejandra Quintos afirmó que su hija presentaba diversas lesiones y sostuvo que existen indicios de que pudo ser víctima de actos de violencia antes de perder la vida, por lo que pidió que las autoridades amplíen las líneas de investigación.

De igual manera, la abuela de la menor lanzó un mensaje dirigido a quienes considera responsables de la muerte de la adolescente.

NO ES HOMICIDIO, tiene que haber una corrección: es feminicidio. La mataron peor que un animal… Sufrió un montón de vejaciones, humillaciones. Quiero justicia, la carpeta está abierta, pero no hay detenidos, ni en prisión preventiva ALEJANDRA QUINTOS, Madre de la menor



“Hay una justicia divina y de esa nadie se va a salvar”, expresó, mientras los manifestantes mantenían el bloqueo frente a las instalaciones de la fiscalía.

ACCIONES LEGISLATIVAS. La mamá de la víctima también anunció que impulsará una iniciativa con el nombre de su hija, la cual pretende llevar al Senado de la República para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes que participan en escuelas militarizadas, campamentos, academias de formación o cualquier institución que emplee disciplina de tipo militar.

Asimismo, en el Congreso de Tamaulipas se presentará una iniciativa que contempla revisar y fortalecer el marco legal para impedir que operen instituciones sin certificaciones, supervisión y lineamientos oficiales, al advertir que la seguridad de los menores debe colocarse por encima de cualquier otro interés.

El diputado local de Morena Alberto Moctezuma Castillo señaló que las academias militarizadas que no acrediten su cumplimiento con las disposiciones legales deben ser suspendidas hasta regularizar su situación, ya que no se pueden permitir espacios que representen un riesgo para la infancia y la juventud.

A FONDO. Por su parte, el gobernador del estado, Américo Villarreal, sostuvo una reunión con el fiscal del estado para conocer el avance de las investigaciones y aseguró que el trabajo científico y pericial permitirá ofrecer mayor claridad sobre el fallecimiento de la menor.

Dijo que las instituciones estatales han buscado acompañar a la madre de la menor durante el proceso y sostuvo que el compromiso de su administración es que se llegue hasta las últimas consecuencias.