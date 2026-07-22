Balean casa de regidora en Veracruz

PERSONAS ARMADAS balearon ayer la casa de la regidora Alma Arenas, integrante del cuerpo edilicio de Tempoal, municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

En conferencia de prensa, el coordinador ejecutivo estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, indicó que este hecho es “un tema político” y adelantó que la funcionaria pedirá un mes de licencia para atender el asunto.

Añadió que la política del PT se encuentra en buen estado de salud, ya que no presentó lesiones y ya acudió ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente.

EL DATO: ALMA ARENAS, regidora petista, en imagen de archivo. Hace dos meses promovió un juicio ante el Tribunal Electoral contra el alcalde Martín Francisco Meraz.

También aprovechó para pedir a la fiscalía que se investiguen los hechos y se dé con los responsables.

Al ser cuestionado sobre si la edil tenía amenazas previas, Vicente Aguilar aseguró que no, pero apuntó que en la zona norte de Veracruz se han incrementado los índices de violencia. En ese tenor, dijo que será la propia munícipe quien deba pedir protección, en caso de requerirlo.

“Tengo comunicación con ella, pero no me había dicho nada de alguna amenaza. Se sabe que en la zona norte ha aumentado la violencia”, afirmó.

Este episodio de violencia se suma al del pasado lunes, cuando fueron localizados restos humanos a un costado de la carretera Orizaba-Puebla, en la zona centro de Veracruz.