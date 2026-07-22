Papá de Debanhi pide revisar nexo con otro cadáver

MARIO ESCOBAR, padre de Debanhi Escobar, pidió a las autoridades compartir información del caso y esclarecer si el nuevo cuerpo localizado en el motel Nueva Castilla tiene relación con el feminicidio de su hija.

EL DATO: EL PADRE de Debanhi Escobar, en entrevista en 2023. El caso de su hija de 18 años conmocionó a México, al ser víctima de un feminicidio en abril de 2022 en Nuevo León.

El cadáver recientemente encontrado apareció en el mismo establecimiento del municipio de Escobedo, Nuevo León, donde hace cuatro años se encontró el cuerpo sin vida de Debanhi Escobar.

El hallazgo reciente fue presuntamente realizado por un creador de contenido que estaba haciendo un recorrido dentro de las instalaciones.

TE RECOMENDAMOS: Atacan casa de regidora en Veracruz Balean casa de regidora en Veracruz

EL TIP: LA AUTORIDAD también investiga el modo en que el creador de contenido ingresó al motel, ya que el inmueble está bajo resguardo oficial desde el caso de 2022.

El cuerpo fue ubicado la tarde del domingo 19 de julio dentro de la cochera de la habitación 156 del establecimiento y, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, fue necesaria una investigación para descartar que se tratara de un hecho violento.

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó ayer que la víctima era un hombre y su fallecimiento se dio por causas naturales, luego de que el estudio forense determinara que la víctima sufrió un infarto agudo al miocardio.

No obstante, el hecho provocó la reacción de Mario Escobar, quien aseguró que ha insistido en la importancia de que el lugar donde fue hallada muerta su hija en 2022 permanezca bajo custodia.

Añadió que presentará una queja ante organismos internacionales para insistir en que el caso continúe bajo vigilancia y pedirá a la fiscalía incorporar este nuevo hallazgo a la investigación del caso de su hija, con el fin de revisar si hay conexión.

13 Días después de que desapareció, hallaron el cuerpo de Debanhi

En 2022, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró el inmueble, pero, en 2025, los dueños obtuvieron un amparo y así lograron tener control de 95 por ciento de la propiedad del motel, dejando sólo las áreas de albercas, restaurante y la cisterna donde fue localizada la joven, aseguradas por el agente del Ministerio Público.