Delfina Gómez destaca coordinación con la Presidenta Sheinbaum para la transformación del Edomex

La Presidenta de México y la Gobernadora del Edomex, este 22 de julio.

Toluca.- — La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que la coordinación permanente con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece la transformación del Estado de México mediante políticas públicas alineadas entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de construir entornos de paz, bienestar y justicia social para más de 17 millones de mexiquenses.

Al participar en la Conferencia del Pueblo desde Toluca, la Mandataria estatal destacó los avances alcanzados en materia de seguridad, resultado del trabajo conjunto en las Mesas de Paz y de la implementación del Mando Unificado en la Zona Oriente, que opera en 15 municipios de la región.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México para impulsar el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que contempla 121 obras y acciones con una inversión inicial de más de 75 mil millones de pesos y que hoy con la visión de la Presidenta de México se han asignado recursos adicionales.

La Gobernadora Delfina Gómez reiteró el compromiso de su administración de trabajar con acciones para que los programas y obras lleguen a quienes más lo necesitan.

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FGR