Homicidios en Edomex bajan 58%, destaca Gobierno de Claudia Sheinbaum

Los homicidios en el Estado de México han registrado una reducción del 58 por ciento en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó este lunes desde Toluca, donde se realiza la conferencia Mañanera.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, comentó que el promedio diario pasó de 6.6 a 2.8 entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

Asimismo, destacó que el junio de este año es el que registra el indicador de homicidios más bajo en 19 años.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto al balance de los delitos de alto impacto también se ha observado una reducción del 40 por ciento, con una reducción mucho más contundente a partir de la puesta en marcha del Plan Oriente, que se activó en febrero de 2025.

En una comparativa anual, este 2026 pinta para ser el año con el promedio de delitos de alto impacto más bajo desde 2015.

Al comparar los resultados del primer semestre de este año con el del 2025, también se observó que todos los delitos manifestaron una reducción considerable".

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FGR