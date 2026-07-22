Revisión de resultado de la UNAM: ¿Cómo afectará a los alumnos de nuevo ingreso?

El pasado 17 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del examen de admisión a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1; sin embargo, se hará una revisión del proceso de selección.

La UNAM informó que se tendrá un total de 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso, de los cuales se seleccionaron a 21 mil 962 aspirantes por medio de examen de admisión, y 28 mil 151 con Pase Reglamentado.

Asimismo, informaron que 191 mil 306 personas se inscribieron para el proceso de selección, mientras que 158 mil 712 presentaron el examen y el 2 por ciento de estos fueron cancelados por “conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria”.

Por primera vez se presentó el examen en línea, con la finalidad de brindar oportunidad de ingresar a las personas que se encuentran residiendo en otras regiones del país y del mundo.

Pese a esto, muchas y muchos usuarios externaron su descontento con los resultados pues apuntaron un incremento en los aciertos a comparación con otros años, por lo que este proceso será sometido a revisión por la misma UNAM.

Este año fue el primero en el que el examen de admisión a la UNAM se aplicó en línea.



Analicé tres carreras: Medicina, Actuaría y Ing Aeroespacial. En todas los aciertos se recorrieron a la derecha muchísimo.



Muchos han dicho que fue por trampa, aquí los datos por año 👇🧵 pic.twitter.com/tqVvY4zn1h — Helios (@Heliouz__) July 17, 2026

¿Cómo afecta la revisión de resultados a los alumnos de nuevo ingreso de la UNAM?

Este 21 de julio la UNAM publicó un comunicado en el que informó que el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, pidió que se elaborara un informe sobre el proceso de selección de ingreso para el próximo ciclo escolar.

El informe tiene la finalidad de tener información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes en línea, por lo que además se integrará una comisión técnica de expertas y expertos para que se revisen los datos.

Se atenderán todos los factores que pudieron intervenir en la prueba de selección que presentaron los aspirantes, por lo que se aplicarán criterios técnicos para poder mejorar y optimizar este proceso.

Precisaron que las y los aspirantes que no fueron seleccionadas y que solicitaron la revisión de su examen o quienes tuvieron su participación cancelada ya cuentan con una fecha y hora para conocer las evidencias de dicha determinación.

Asimismo, los resultados que se obtengan de este proceso serán publicados por la UNAM, por lo que hasta el momento no se conoce cuáles serán las medidas que se tomarán posteriormente en caso de que se detecten anomalías con algunos exámenes.

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