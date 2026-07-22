En examen UNAM, maestro exhibe ‘trampa’ en Medicina; aciertos altos pasan de 8.9% a 29%

Los resultados del examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desataron un intenso debate luego de que especialistas señalaran un incremento inusual en los puntajes más altos, particularmente para la carrera de Médico Cirujano.

Uno de los más sonados fue el Profe Luis, quien a través de TikTok aseguró que el porcentaje de aspirantes con calificaciones elevadas pasó de 8.9% a 29% en apenas un año, tras la primera aplicación completamente en línea del proceso de admisión.

El caso tomó fuerza luego de que el creador de contenido educativo compartiera un análisis estadístico de los resultados obtenidos este año. De acuerdo con su seguimiento anual, el comportamiento de los puntajes cambió de manera considerable respecto a ediciones anteriores del examen de ingreso a la UNAM.

Según explicó, en el proceso de 2025 únicamente 8.9% de los aspirantes obtuvo calificaciones consideradas altas, mientras que en la edición 2026 esa proporción habría aumentado hasta 29%, un crecimiento que calificó como fuera de lo habitual.

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El especialista también destacó que el puntaje más repetido sufrió un cambio significativo. Mientras el año pasado la mayor concentración de aspirantes obtuvo 43 aciertos, en esta ocasión el valor más frecuente ascendió a 110 respuestas correctas.

“Pasar de una distribución como la del año pasado a esta, en un periodo de tan solo un año, nos habla de que cosas muy extrañas sucedieron durante la aplicación del examen en línea”, señaló el Profe Luis.

Para el docente, una modificación tan marcada en la distribución de resultados merece ser analizada, sobre todo porque coincide con la primera ocasión en que el examen para el sistema escolarizado fue aplicado completamente en línea y desde el domicilio de los aspirantes.

Además, recordó que la carrera de Médico Cirujano elevó su puntaje mínimo de ingreso de 114 a 117 aciertos, manteniéndose como una de las licenciaturas con mayor demanda dentro de la universidad.

Sin embargo, específico que Medicina no fue el único caso que mostro un comportamiento atípico, pues analizó los resultados históricos de carreras como Pedagogía, Derecho, Arquitectura y muestran el mismo patrón de incrementos, que señalarían posibles trampas en la aplicación del examen.

Otro aspecto que llamó su atención fue la existencia de aspirantes con muy pocos aciertos e incluso con cero respuestas correctas. Según su interpretación, algunas personas podrían registrarse únicamente para obtener acceso al banco de preguntas y posteriormente comercializar ese material o utilizarlo para desarrollar mecanismos de trampa.

Además, señaló como preocupante “que la UNAM siendo la máxima casa de estudios, teniendo matemáticos, teniendo gente dedicada a la estadística en sus aulas [...] nos quieran ver la cara”.

@el_profeluis ¡Fraude masivo en el examen UNAM 2026! 🚨 Los números no mienten. ¿Es posible un cambio tan drástico en los resultados de un año a otro? Analicé los datos de los aspirantes a Medicina CU desde 2021 hasta 2026 y lo que encontré es alarmante. 📉 En este primer año de examen de admisión en línea, la distribución de aciertos muestra anomalías que no son matemáticamente posibles. Miles de personas habrían hecho trampa y las gráficas lo demuestran. No podemos permitir que la integridad del proceso se vea afectada de esta manera. 🛑 ¡Necesitamos respuestas! Comparte este video para que la voz de los aspirantes que sí se esforzaron sea escuchada. #UNAM #examenunam2026 #MedicinaCU #FraudeUNAM #ElProfeLuis ♬ sonido original - El Profe Luis

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