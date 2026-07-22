¿Cómo solicitar la revisión de resultados del examen de la UNAM?

Luego de que se dieran a conocer los resultados de los exámenes de admisión en línea que se aplicaron por primera vez, estos entrarán a revisión de la institución por indicaciones del rector.

Las y los aspirantes para el ingreso a licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conocieron los resultados de sus exámenes de admisión para el ciclo escolar 2026-2027 el pasado 17 de julio.

En esta ocasión quienes querían ingresar a una escuela de la UNAM realizaron su examen de ingreso en línea, pero algunas personas se dieron cuenta de un extraño incremento en los aciertos.

Por medio de sus redes sociales, Helios compartió el análisis de los resultados de las licenciaturas de Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial, y señaló un extraño incremento en los aciertos.

“Muchos han dicho que fue por trampa pues definitivamente no es un caso aislado: ocurrió en el mismo año y en las tres carreras a la vez. Tras estar más o menos estables en 2021-2025, las medias de aciertos brincaron en 2026” señaló el creador de contenido.

Pese a que Helios precisó que estos resultados no necesariamente representan que las y los aspirantes utilizaron Inteligencia Artificial o algún otro tipo de apoyo, los usuarios en redes aseguran que esto sí reflejan que se hizo trampa en el examen de admisión.

¿Cómo puedo solicitar revisión de examen UNAM?

Las y los aspirantes que no quedaron seleccionados pueden solicitar una revisión del examen de admisión a licenciatura de la UNAM de manera presencial en la Dirección de Gestión Estratégica y Primer Ingreso de la DGAE.

Esta se encuentra ubicada en avenida del Imán número 7, Ciudad Universitaria, Coyoacán, en la Ciudad de México, y cuenta con un horario de atención de lunes a viernes de 09:30 horas a 14:30 horas, y de 17:00 horas a 18:30 horas.

Para este proceso es importante que lleves una identificación oficial en original y copia, así como una copia de la cita del examen con la que acudiste para realizar el proceso.

Por otra parte, a quienes les cancelaron su examen pueden solicitar una cita por medio de la página ayuda-aspirante.dgae.unam.mx/login para que se les asigne una cita para impugnar su caso.

Portal Ayuda aspirante ı Foto: Captura de pantalla

En caso de tener alguna duda adicional se puede enviar un correo a concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx, expresando cualquier incertidumbre con el resultado o el proceso de solicitud de revisión.

El proceso de revisión debe ser solicitado únicamente en caso de que se considere necesario; además, es necesario recordar y tomar en cuenta que esto no garantiza que el resultado de la admisión cambie.

La astronomía en un mural. “Cuando pasen enfrente de la Biblioteca Central, deténganse un momento y miren cómo se representa el cielo; vale mucho la pena”, decía Julieta Fierro 🔭. Entra a la nota en @Gaceta_UNAM > https://t.co/vKHpNX07Cm pic.twitter.com/m9hCtZpsSQ — UNAM (@UNAM_MX) July 19, 2026

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