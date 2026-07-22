PRI pide comparecencia de Sader por investigación de EU sobre lechuga mexicana

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó un Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia de autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con el objetivo de que informe sobre las acciones emprendidas por el Gobierno federal ante la investigación que realiza la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por un brote de ciclosporiasis presuntamente relacionado con lechuga exportada desde México.

El legislador priista señaló que, aunque la FDA corrigió uno de los resultados de laboratorio al concluir que una muestra correspondía a un falso positivo, la autoridad sanitaria estadounidense mantiene abierta la investigación epidemiológica y continúa considerando a la lechuga iceberg procedente del centro de México como la fuente más probable del brote.

Moreira advirtió que este proceso podría tener repercusiones económicas para el sector agroalimentario nacional, debido a la importancia de la lechuga dentro de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con datos citados por el diputado, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) ubica a México como el tercer mayor exportador de lechuga a nivel mundial. Además, indicó que durante 2024 las exportaciones mexicanas de lechuga y achicoria fresca alcanzaron un valor aproximado de 478 millones de dólares, de los cuales 466 millones tuvieron como destino el mercado estadounidense.

En el punto de acuerdo, el legislador sostiene que cualquier investigación sanitaria relacionada con productos hortícolas mexicanos puede afectar no sólo a la empresa involucrada, sino a toda la cadena productiva integrada por productores, empacadoras, exportadoras, transportistas y trabajadores del sector agrícola.

Por ello, planteó que el Congreso conozca las medidas implementadas por el Gobierno federal para proteger a los productores, garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar afectaciones a la competitividad del campo mexicano.

La propuesta solicita que el titular de la Sader informe sobre el estado que guarda la investigación, la coordinación con la FDA, las acciones aplicadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, el posible impacto económico para los productores nacionales y las estrategias para fortalecer los sistemas de trazabilidad, vigilancia sanitaria e inocuidad alimentaria.

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FGR