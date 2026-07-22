Morena jala rienda a sus adelantados; les aclara que aún no hay nominados

La reciente difusión de supuestas listas con los nombres de futuros candidatos y candidatas en los 17 estados que renovarán gubernaturas el próximo año obligó a la dirigencia de Morena a poner orden y desacreditar lo que llamó intentos de confusión en su proceso interno.

En conferencia de prensa, la presidenta nacional del guinda, Ariadna Montiel, aclaró que el partido continúa revisando los registros de aspirantes, por lo que negó que ya existan candidaturas definidas en los estados, como se ha difundido en redes sociales: “(son ) solo rumores”.

EL DATO: LA SEMANA pasada, la dirigente descartó que esté en riesgo la alianza con el PVEM en Chihuahua, que condicionó a que la candi datura la encabece Cruz Pérez Cuéllar.

Montiel insistió en que antes de una definición, Morena debe agotar un esquema permanente de revisión para garantizar que sus futuros abanderados en cualquier puesto de elección cumplan con criterios de legalidad e integridad.

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LOS FILTROS de Morena serán internos y después en el INE. Será una práctica permanente. Vamos a revisar a todos, hasta al suplente del regidor 15 si es necesario. Es una elección muy grande y debemos garantizar perfiles íntegros ARIADNA MONTIEL Presidenta nacional de Morena



CUANDO tengamos nuestra lista de aspirantes, la vamos a enviar al Gabinete de Seguridad. Lo vamos a pedir desde antes de que intervenga el INE porque queremos presentar las mejores mujeres y los mejores hombres” ARIADNA MONTIEL Presidenta nacional de Morena



La dirigente partidista detalló que el proceso se realizará en dos etapas: primero, mediante filtros internos del partido antes de definir las candidaturas y, posteriormente, a través de la comisión que integrará el Instituto Nacional Electoral (INE), en conformidad con la reforma electoral recientemente aprobada.

“Los filtros de Morena serán internos y después en el INE. Será una práctica permanente para todos los procesos electorales, no únicamente para el de 2027”, afirmó.

Además de solicitar cartas de antecedentes no penales, Montiel Reyes recordó que Morena enviará a las autoridades la información de sus aspirantes para su revisión, con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos delictivos sean postuladas.

En este sentido, la líder guinda recordó que fue Morena quien impulsó la creación del mecanismo de revisión de perfiles y criticó que los partidos de oposición votaran en contra de esa reforma.

Algunos aspirantes, explicó, únicamente realizaron su registro, pero no completaron la entrega de documentos, por lo que el partido les ha solicitado subsanar las omisiones antes de continuar con el proceso de evaluación.

“Estamos revisando los perfiles y la documentación. Hay personas que registraron su nombre, pero no subieron todos los documentos; por eso se les está llamando para que corrijan lo necesario. Una vez concluido este proceso se dará a conocer la información

correspondiente”, señaló.

Recordó que el proceso electoral de 2027 representará uno de los mayores desafíos organizativos para el partido, ya que estarán en disputa 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, los congresos locales y cerca de mil 800 ayuntamientos, por lo que Morena deberá revisar más de 20 mil candidaturas, incluyendo propietarios y suplentes.

“Vamos a revisar a todos, hasta el suplente del regidor 15 si es necesario. Es una elección muy grande y debemos garantizar perfiles íntegros”, reiteró.

FASE PRELIMINAR. La dirigente nacional de Morena explicó que actualmente el proceso interno del partido se encuentra en una etapa preliminar, ya que únicamente se revisan los registros de quienes buscan convertirse en coordinadores estatales de organización, por lo que todavía no existe un universo amplio de aspirantes.

“Lo que nosotros hemos planteado es convenir con el Gabinete de Seguridad la revisión de las listas. Todavía no hemos llegado a ese punto, porque estamos en la etapa inicial de revisión”, señaló.

Montiel Reyes precisó que, además de la identificación oficial y otros documentos administrativos, los aspirantes deben suscribir siete compromisos relacionados con el respeto a los principios del partido, el apego a la plataforma política, la aceptación de los resultados de las encuestas y la autorización para que sus perfiles sean revisados.

“Primero revisamos que cumplan con todos los requisitos. Hay quienes subieron documentos, pero no firmaron los compromisos, entonces estamos llamándolos para que completen sus expedientes”, dijo.

Una vez concluida la validación documental, Morena realizará una investigación mediante fuentes abiertas antes de remitir los expedientes al Gabinete de Seguridad.

La dirigente detalló que esta primera revisión incluye búsquedas en medios de comunicación, redes sociales y otras fuentes de acceso público para detectar posibles antecedentes relacionados con actos de violencia, denuncias públicas o conductas incompatibles con los principios del partido.

“No solamente revisamos temas relacionados con el crimen organizado; también asuntos de violencia contra las mujeres, violencia política de género y otros hechos que son muy graves”, indicó.

Posteriormente, agregó, Morena solicitará formalmente el apoyo de distintas instituciones federales para complementar la evaluación. Entre ellas mencionó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de las bases de datos oficiales que concentran información sobre personas sentenciadas, detenidas o sancionadas por diversos delitos.

“Los enviaremos al Gabinete de Seguridad en el marco de sus facultades y con apego a la ley. No con nada que esté fuera de la ley”, puntualizó.

La dirigente morenista aclaró que la revisión no implicará actuar únicamente a partir de denuncias públicas o señalamientos sin sustento.

“Yo no puedo tomar una decisión sólo porque llega una carta señalando a una persona. Tiene que haber un proceso, por eso debemos ser muy cuidadosos y revisar toda la información”, afirmó.

La dirigente partidista recordó que la reciente reforma electoral contempla que los partidos políticos puedan someter voluntariamente a revisión los perfiles de sus candidatos ante una comisión especializada del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, señaló que Morena decidió anticipar ese procedimiento y realizar una evaluación previa antes incluso del inicio formal del proceso electoral.

“Cuando tengamos nuestra lista de aspirantes la vamos a enviar al Gabinete de Seguridad. Lo vamos a pedir desde antes de que intervenga el INE, porque queremos presentar las mejores mujeres y los mejores hombres”, sostuvo.

El objetivo es que, una vez que Morena defina a sus candidatos, estos lleguen a la revisión del órgano electoral con una evaluación previa realizada por el partido.

Listas falsas y los adelantados ensombrecen la elección interna

Por: Claudia Arellano

A más de un año del inicio formal de las campañas para renovar 17 gubernaturas del país, la disputa política ya comenzó. En Morena, la difusión de una supuesta lista con candidaturas prácticamente definidas para las elecciones de 2027 encendió las alertas de la dirigencia nacional, que salió a desmentir el documento y a advertir que el proceso interno aún no inicia formalmente.

Sin embargo, para especialistas en materia electoral y en seguridad, el episodio refleja un fenómeno más profundo: la anticipación de las contiendas mediante figuras partidistas que, aunque legales en apariencia, consiguen funcionar como precampañas adelantadas y generan incentivos para la guerra política al interior del partido gobernante.

La polémica surgió tras la circulación en redes sociales de una imagen atribuida falsamente a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En ella se distribuían las 17 entidades que renovarán gubernatura entre Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), además de establecer supuestos bloques de género y nombres que serían favorecidos como futuros candidatos.

EL DATO: EL DOCUMENTO engañoso utiliza logotipos del partido para simular autenticidad, por lo que la dirigencia pidió no compartirlo y advirtió que habrá sanciones a quien lo haga.

El documento, que se viralizó rápidamente, da por definidos acuerdos políticos en al menos 13 de los 17 estados en juego: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, pese a que el partido aún no emite la convocatoria correspondiente.

Ante la creciente difusión del documento en redes, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, emitió un mensaje dirigido a la militancia para desmentir cualquier versión sobre candidaturas definidas: “No crean en las mentiras, en las fake news ni en el acelere de quienes se quieren meter en nuestros procesos internos”.

La dirigente sostuvo que la Comisión Nacional de Elecciones continúa con el trabajo conforme a los estatutos partidistas y que todavía no existe ninguna decisión sobre las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, figuras que servirán de base para la definición de candidaturas.

Hernández Mora insistió en que el método de encuesta seguirá como el mecanismo concertado para seleccionar perfiles y pidió atender únicamente la información difundida por los canales oficiales del partido.

Asimismo, aclaró que, aunque el partido guinda mantiene reuniones periódicas con el PVEM y el PT, es falso que exista un reparto previo de entidades o cuotas políticas.

ALIMENTA EL JUEGO SUCIO. Para Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral y socio de Strategia Consultores, el episodio confirma que la competencia política comenzó mucho antes de los tiempos establecidos por la legislación electoral.

En entrevista con La Razón, explicó que el nombramiento de “coordinadores de la transformación” funciona en los hechos como el punto de partida para posicionar a quienes eventualmente buscarán las gubernaturas.

“El calendario electoral establece que los procesos formales inician en septiembre y las precampañas hacia finales del año. Sin embargo, mediante eufemismos, los partidos logran posicionar a sus aspirantes con meses de anticipación”, señaló.

A juicio del especialista, esa dinámica genera una ventaja política para el partido gobernante y coloca en desventaja al resto de las fuerzas políticas, pero también tiene consecuencias internas. La circulación de listas, filtraciones y supuestas definiciones anticipadas alimenta percepciones sobre favoritismos dentro del propio movimiento, fortalece determinadas aspiraciones y debilita otras, incluso antes de que exista un procedimiento formal.

“Las redes sociales se convierten en aliadas para preparar a la población y posicionar ciertas preferencias, aun cuando oficialmente no exista ningún candidato”, advirtió.

Espinosa consideró que este fenómeno ha sido posible por la falta de regulación de las autoridades electorales.

277 Aspirantes se inscribieron a las coordinaciones estatales

Según explicó, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han optado por considerar a estos procesos de asignación de candidatos como actividades internas de los partidos y no como actos anticipados de campaña.

Esa interpretación, dijo, se convierte en una obvia permisividad institucional.

USO POLÍTICO DE EXPEDIENTES. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, advirtió otros tipos de riesgos en el proceso interno de Morena, los expedientes de candidatos que serán sujetos a investigación de las autoridades de seguridad para garantizar perfiles íntegros.

El verdadero riesgo, advirtió, aparece cuando información institucional o expedientes de investigación adquieren valor dentro de las disputas políticas.

“La politización de esa información puede generar incentivos para utilizarla de manera selectiva”, explicó.

Armando Vargas consideró que, conforme avance el proceso interno, podría existir la tentación de filtrar investigaciones o antecedentes con el propósito de debilitar a determinados aspirantes.

“Incluso internamente se puede filtrar información para perjudicar a ciertos perfiles o minimizar a aquella que pueda afectar a otros. Dicho de otra manera, una carpeta puede convertirse en un instrumento para debilitar candidaturas sólidas”, advirtió el experto.

LAS REDES sociales se convierten en aliadas para preparar a la población y posicionar ciertas preferencias, aun cuando oficialmente no exista ningún candidato ARTURO ESPINOSA Director de Laboratorio Electoral



Aunque Morena insiste en que todavía no existen candidaturas definidas, que no han concluído la revisión y que la convocatoria oficial será emitida en las próximas semanas, la difusión de listas apócrifas exhibe el nivel de competencia que ya existe dentro del partido con miras a 2027.