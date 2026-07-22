Listas falsas y los adelantados ensombrecen la elección interna

A más de un año del inicio formal de las campañas para renovar 17 gubernaturas del país, la disputa política ya comenzó. En Morena, la difusión de una supuesta lista con candidaturas prácticamente definidas para las elecciones de 2027 encendió las alertas de la dirigencia nacional, que salió a desmentir el documento y a advertir que el proceso interno aún no inicia formalmente.

Sin embargo, para especialistas en materia electoral y en seguridad, el episodio refleja un fenómeno más profundo: la anticipación de las contiendas mediante figuras partidistas que, aunque legales en apariencia, consiguen funcionar como precampañas adelantadas y generan incentivos para la guerra política al interior del partido gobernante.

La polémica surgió tras la circulación en redes sociales de una imagen atribuida falsamente a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En ella se distribuían las 17 entidades que renovarán gubernatura entre Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), además de establecer supuestos bloques de género y nombres que serían favorecidos como futuros candidatos.

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EL DATO: EL DOCUMENTO engañoso utiliza logotipos del partido para simular autenticidad, por lo que la dirigencia pidió no compartirlo y advirtió que habrá sanciones a quien lo haga.

El documento, que se viralizó rápidamente, da por definidos acuerdos políticos en al menos 13 de los 17 estados en juego: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, pese a que el partido aún no emite la convocatoria correspondiente.

Ante la creciente difusión del documento en redes, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, emitió un mensaje dirigido a la militancia para desmentir cualquier versión sobre candidaturas definidas: “No crean en las mentiras, en las fake news ni en el acelere de quienes se quieren meter en nuestros procesos internos”.

La dirigente sostuvo que la Comisión Nacional de Elecciones continúa con el trabajo conforme a los estatutos partidistas y que todavía no existe ninguna decisión sobre las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, figuras que servirán de base para la definición de candidaturas.

Hernández Mora insistió en que el método de encuesta seguirá como el mecanismo concertado para seleccionar perfiles y pidió atender únicamente la información difundida por los canales oficiales del partido.

Asimismo, aclaró que, aunque el partido guinda mantiene reuniones periódicas con el PVEM y el PT, es falso que exista un reparto previo de entidades o cuotas políticas.

ALIMENTA EL JUEGO SUCIO. Para Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral y socio de Strategia Consultores, el episodio confirma que la competencia política comenzó mucho antes de los tiempos establecidos por la legislación electoral.

En entrevista con La Razón, explicó que el nombramiento de “coordinadores de la transformación” funciona en los hechos como el punto de partida para posicionar a quienes eventualmente buscarán las gubernaturas.

“El calendario electoral establece que los procesos formales inician en septiembre y las precampañas hacia finales del año. Sin embargo, mediante eufemismos, los partidos logran posicionar a sus aspirantes con meses de anticipación”, señaló.

A juicio del especialista, esa dinámica genera una ventaja política para el partido gobernante y coloca en desventaja al resto de las fuerzas políticas, pero también tiene consecuencias internas. La circulación de listas, filtraciones y supuestas definiciones anticipadas alimenta percepciones sobre favoritismos dentro del propio movimiento, fortalece determinadas aspiraciones y debilita otras, incluso antes de que exista un procedimiento formal.

“Las redes sociales se convierten en aliadas para preparar a la población y posicionar ciertas preferencias, aun cuando oficialmente no exista ningún candidato”, advirtió.

Espinosa consideró que este fenómeno ha sido posible por la falta de regulación de las autoridades electorales.

277 Aspirantes se inscribieron a las coordinaciones estatales

Según explicó, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han optado por considerar a estos procesos de asignación de candidatos como actividades internas de los partidos y no como actos anticipados de campaña.

Esa interpretación, dijo, se convierte en una obvia permisividad institucional.

USO POLÍTICO DE EXPEDIENTES. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, advirtió otros tipos de riesgos en el proceso interno de Morena, los expedientes de candidatos que serán sujetos a investigación de las autoridades de seguridad para garantizar perfiles íntegros.

El verdadero riesgo, advirtió, aparece cuando información institucional o expedientes de investigación adquieren valor dentro de las disputas políticas.

“La politización de esa información puede generar incentivos para utilizarla de manera selectiva”, explicó.

Armando Vargas consideró que, conforme avance el proceso interno, podría existir la tentación de filtrar investigaciones o antecedentes con el propósito de debilitar a determinados aspirantes.

“Incluso internamente se puede filtrar información para perjudicar a ciertos perfiles o minimizar a aquella que pueda afectar a otros. Dicho de otra manera, una carpeta puede convertirse en un instrumento para debilitar candidaturas sólidas”, advirtió el experto.

LAS REDES sociales se convierten en aliadas para preparar a la población y posicionar ciertas preferencias, aun cuando oficialmente no exista ningún candidato ARTURO ESPINOSA Director de Laboratorio Electoral



Aunque Morena insiste en que todavía no existen candidaturas definidas, que no han concluído la revisión y que la convocatoria oficial será emitida en las próximas semanas, la difusión de listas apócrifas exhibe el nivel de competencia que ya existe dentro del partido con miras a 2027.