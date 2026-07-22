Rechaza Morena que se trate de un preso político

LA LIDERESA nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, pueda ser considerado un preso político, al sostener que enfrenta un proceso derivado de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

Aseguró que su partido respaldará las investigaciones sobre cualquier delito, sin importar quién esté involucrado, siempre dentro del marco de la ley: “Presos políticos fuimos quienes fuimos perseguidos por luchar por los derechos del pueblo. Lo otro es tratar de encubrir a un delincuente al que la Fiscalía General ya investigó y para quien un juez otorgó una orden de aprehensión”.

En conferencia, señaló que, además del exmandatario panista, existen otras personas investigadas por integrar la presunta red de huachicol fiscal, por lo que consideró que el debate debe centrarse en el combate a este delito y no en presentar el caso como una persecución política. Asimismo, rechazó que el Gobierno federal proteja a funcionarios involucrados en actos ilícitos y recordó que la propia Secretaría de Marina ha presentado denuncias contra elementos de la institución relacionados con posibles hechos de corrupción.

TE RECOMENDAMOS: Aceleran revisión Aceleran revisión de libertad anticipada

4,456 Mdp es el daño al erario estimado por este esquema

“No somos tapadera de nadie. Si alguien del movimiento comete un acto ilícito, también tendrá que responder. La Operación Enjambre es prueba de que no hay encubrimientos”, sostuvo.

Reiteró que las investigaciones deben sustentarse en pruebas y desarrollarse conforme al debido proceso, diferenciando entre señalamientos públicos y procedimientos judiciales formalmente integrados. Afirmó que el PRI y el PAN son lo mismo y se defienden entre ellos, como ahora lo hace Fernando Gómez-Mont, quien ahora es abogado del exgobernador Ruffo.