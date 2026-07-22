En 6 meses, Marina detuvo a dos mil 300

PERSONAL de la Secretaría de Marina puso a disposición de las autoridades a dos mil 297 personas durante el primer semestre de 2026, tras operativos desplegados en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Las acciones también permitieron asegurar 447 armas de fuego y cinco mil 746 cartuchos útiles. Durante ese mismo periodo, la Región Naval Central registró mil 796 homicidios dolosos en las cinco entidades bajo su jurisdicción. Junio cerró con 241 casos, la cifra mensual más baja del semestre.

2,664 Personas presentó el personal naval ante el INM

La Semar también aseguró más de tres toneladas de cocaína, 2.3 de marihuana y 344 kilos de metanfetamina, además de miles de dosis y paquetes. Los operativos también dejaron 351 toneladas de autopartes, 726 vehículos y 303 cámaras parásitas decomisadas.

Como parte del Operativo Restitución de Inmuebles, efectivos proporcionaron mil 500 apoyos de seguridad durante cateos y diligencias ministeriales. Estas labores concluyeron con el aseguramiento de 588 propiedades. Frente al robo de combustibles, la institución participó en la localización de 137 tomas clandestinas de hidrocarburos.